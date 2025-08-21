Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Mientras el presidente de Independiente habla de lo deportivo, Michael Clark se preocupa de sus hinchas

Si el presidente del Rojo está más preocupado de ganar el gallito en la Conmebol, desde Universidad de Chile dan una lección de humanidad acompañando a sus hinchas.

Por Miguel Gutiérrez

Desde Universidad de Chile dan una nueva lección de humanidad tras la barbarie vivida en Avellaneda.
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTDesde Universidad de Chile dan una nueva lección de humanidad tras la barbarie vivida en Avellaneda.

El fútbol sudamericano vivió una noche negra el pasado miércoles. U. de Chile se estaba quedando con la llave ante Independiente por la Copa Sudamericana, cuando graves incidentes entre las barras terminó por cancelar el duelo.

Las imágenes que llegaban desde Argentina impactaron no solo al resto del continente, al mundo entero. La violencia hacia la barra de la Upor parte de los forofos del Rojo dejó registros que impactan.

Desde el Gobierno han estado, del minuto uno, acompañando y conociendo del estado de salud de los heridos, como también el propio club, quienes recorrieron los hospitales cercanos para saber detalles y actuar en su recuperación.

19 chilenos heridos, dos de gravedad: Embajada entrega balance tras tragedia de U. de Chile

ver también

19 chilenos heridos, dos de gravedad: Embajada entrega balance tras tragedia de U. de Chile

Mientras Independiente habla de lo deportivo, Clark se preocupa de los hinchas

Mientras el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, está más preocupado de lo deportivo y de ganar el próximo gallito en la Conmebol, Universidad de Chile da otra lección al cuadro argentino.

Brasil le pide a Conmebol que aplique “severos castigos” tras Independiente vs U. de Chile

ver también

Brasil le pide a Conmebol que aplique “severos castigos” tras Independiente vs U. de Chile

En el Hospital Fiorito de Avellaneda, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, visitó a los heridos y entregó nuevas novedades para tranquilizar a los familiares que siguen preocupados por los suyos, el verdadero foco e importancia tras la masacre.

“A la mayoría los van a dar de alta la semana que viene, hay que estar contentos que sólo quedan cuatro internados y al final del día quedarán dos“, comentó el mandamás de la U.

Publicidad

Acerca del más grave, y que requirió cirugía, Clark comentó que “está en contacto con su familia, con su padre, hay un avance. Ojalá siga avanzando bien y se vaya a su casa”.

Michael Clark visitando el Hospital Fiorito en Avellaneda. Foto: Prensa U de Chile/Cedida.

Michael Clark visitando el Hospital Fiorito en Avellaneda. Foto: Prensa U de Chile/Cedida.

La verdadera prioridad en U de Chile tras la masacre

Mientras muchos hablan de las acciones que tomará Independiente para quedarse con la llave de Copa Sudamericana, como eventuales sanciones de la Conmebol, el verdadero foco de Universidad de Chile es otro: la vida de sus hinchas.

Publicidad

“Todos vieron lo que pasó ayer, hay gente grave aún, hay que ver cómo está la gente nuestra. Luego hablaremos de lo que pasó ayer. De milagro no hay muertos. Ya veremos quiénes son los responsables”, cerró Michael Clark.

En el balance que entregó la institución detallan:

  • Ocho de los 12 heridos fueron dados de alta. Y hay dos pacientes más que podrían recibir el alta médica hoy.
  • El paciente que estaba en la condición más grave anoche ha tenido una evolución favorable y se mantiene en terapia intensiva.
Tweet placeholder
Publicidad
Lee también
Influencer de la "U" que fue a la barra cuenta traumática experiencia
Copa Sudamericana

Influencer de la "U" que fue a la barra cuenta traumática experiencia

Vecina relata el infierno que vivieron los hinchas de la U: "La policía..."
U de Chile

Vecina relata el infierno que vivieron los hinchas de la U: "La policía..."

JC Rodríguez destroza a Milei por su silencio tras la masacre: “Es un…”
U de Chile

JC Rodríguez destroza a Milei por su silencio tras la masacre: “Es un…”

Hinchas de Racing y vecinos cuidan a seguidores de la U tras tragedia
U de Chile

Hinchas de Racing y vecinos cuidan a seguidores de la U tras tragedia

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo