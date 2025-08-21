El fútbol sudamericano vivió una noche negra el pasado miércoles. U. de Chile se estaba quedando con la llave ante Independiente por la Copa Sudamericana, cuando graves incidentes entre las barras terminó por cancelar el duelo.

Las imágenes que llegaban desde Argentina impactaron no solo al resto del continente, al mundo entero. La violencia hacia la barra de la Upor parte de los forofos del Rojo dejó registros que impactan.

Desde el Gobierno han estado, del minuto uno, acompañando y conociendo del estado de salud de los heridos, como también el propio club, quienes recorrieron los hospitales cercanos para saber detalles y actuar en su recuperación.

Mientras Independiente habla de lo deportivo, Clark se preocupa de los hinchas

Mientras el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, está más preocupado de lo deportivo y de ganar el próximo gallito en la Conmebol, Universidad de Chile da otra lección al cuadro argentino.

En el Hospital Fiorito de Avellaneda, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, visitó a los heridos y entregó nuevas novedades para tranquilizar a los familiares que siguen preocupados por los suyos, el verdadero foco e importancia tras la masacre.

“A la mayoría los van a dar de alta la semana que viene, hay que estar contentos que sólo quedan cuatro internados y al final del día quedarán dos“, comentó el mandamás de la U.

Acerca del más grave, y que requirió cirugía, Clark comentó que “está en contacto con su familia, con su padre, hay un avance. Ojalá siga avanzando bien y se vaya a su casa”.

Michael Clark visitando el Hospital Fiorito en Avellaneda. Foto: Prensa U de Chile/Cedida.

La verdadera prioridad en U de Chile tras la masacre

Mientras muchos hablan de las acciones que tomará Independiente para quedarse con la llave de Copa Sudamericana, como eventuales sanciones de la Conmebol, el verdadero foco de Universidad de Chile es otro: la vida de sus hinchas.

“Todos vieron lo que pasó ayer, hay gente grave aún, hay que ver cómo está la gente nuestra. Luego hablaremos de lo que pasó ayer. De milagro no hay muertos. Ya veremos quiénes son los responsables”, cerró Michael Clark.

En el balance que entregó la institución detallan:

Ocho de los 12 heridos fueron dados de alta . Y hay dos pacientes más que podrían recibir el alta médica hoy.

. Y hay dos pacientes más que podrían recibir el alta médica hoy. El paciente que estaba en la condición más grave anoche ha tenido una evolución favorable y se mantiene en terapia intensiva.

