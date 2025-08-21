Los gravísimos incidentes que se provocaron durante el duelo entre Independiente y Universidad de Chile, por octavos de final en Copa Sudamericana, provocó una reacción que refleja el abandono que sufrieron los hinchas nacionales en Avellaneda.

Luego que los buses de acercamiento que llevaron a los fanáticos azules al Estadio Libertadores de América se retiraron, dejando a los compatriotas a merced de la violencia tanto de la Policía Federal como la barra brava del Rojo, hubo un acto de humanidad.

Tal hecho tuvo como protagonistas a vecinos del recinto y a hinchas de Racing Club, archirrival de Independiente, quienes según reveló Radio ADN, le brindaron refugio y resguardo a los seguidores de la U en medio de la masacre dentro y fuera del recinto deportivo.

Hinchas de Racing refugian a sus pares de la U en tragedia

Fue el relator Alberto Jesús López quien contó durante la transmisión desde Argentina que “los primeros 10 buses se fueron, pero eran muchísimos los que estaban afuera. Cuando empieza esta situación, los vehículos se van y dejan botados a estos hinchas”.

En esa línea, el Trovador del Gol agrega que “hay mucha gente de la U en distintas casas alrededor del estadio refugiados, que se quedaron sin el bus que los llevó desde su hotel o punto de encuentro hasta el recinto”.

“Ante esa situación, vecinos abrieron sus hogares para ofrecer resguardo temporal a los simpatizantes chilenos, mientras seguidores de Racing colaboraron en la protección y acompañamiento de quienes quedaron expuestos en las inmediaciones”, finalizó López en su despacho para ADN.

La decisión de Conmebol sobre el partido

A raíz de los incidentes entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile, la Conmebol informó mediante comunicado oficial que “se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales para futuras determinaciones”.

“Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio se envió a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol“, cierra el escrito que apunta a los pasos a seguir de cara a alguna definición.

