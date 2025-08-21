El mundo del fútbol no ha quedado ajeno a lo ocurrido tras el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. Marcelo Díaz, es uno de los actores que saca la voz.

Graves incidentes en las barras de ambos equipos motivó a la cancelación del encuentro en el Libertadores de América, el que tiene a 19 hinchas azules heridos, algunos de mayor gravedad.

Tras la suspensión del encuentro vino lo peor, porque hubo enfrentamientos entre los seguidores argentinos y chilenos, entregando imágenes dantescas, que dan la vuelta al mundo.

Marcelo Díaz le da una clase al presidente de Independiente

Horas después de la cancelación, habló el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien dejó en claro que buscarán ante la Conmebol ganar la serie y clasificar a cuartos de final.

En contraparte, otro de los capitanes de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, dio una verdadera clase de humanidad a la hora de responder al mandatario del Rojo, dejando en claro que lo deportivo no es lo importante hoy.

“Lo que yo veo, un evento deportivo con muy pocas garantías de seguridad, de hecho todos los hinchas de Independiente entraron a la cancha, otros le pegaron a nuestros hinchas que se estaban retirando del estadio y que son los mayores afectados”, dijo Díaz en el aeropuerto de Santiago.

“Es una situación que no puede volver a ocurrir, que no tenemos que normalizar”, agregó el capitán y referente azul.

Luego, aprovechó de dar una clase al presidente de Independiente. “Ahora escuchaba declaraciones de su presidente, en vez de preocuparse por la integridad física y humana de sus hinchas, se estaba preocupando por cosas futbolísticas, cosa que hoy lo más importante es la vida humana de todos los hinchas”, comentó.

Independiente y Universidad de Chile terminó de la peor manera, aunque pudo ser una verdadera tragedia. Foto: Javier Vergara/Photosport.

“No han mostrado ese respeto”

Marcelo Díaz siguió ahondando en su clase de humanidad a Néstor Grindetti, repudiando el deseo de Independiente de pelear en la Conmebol la llave de la Copa Sudamericana.

“Me parece absolutamente fuera de contexto, a mi parecer repudiable, solo nos tiene que importar la seguridad y salud de todos los hinchas, porque me imagino que el equipo de ellos hay hinchas que están lastimados”, señaló el capitán.

“Lo más importante es la vida humana y ellos no han mostrado ese respeto“, cerró el jugador de Universidad de Chile.

