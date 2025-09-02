El Superclásico donde Colo Colo venció por 1-0 a Universidad de Chile en el estadio Monumental se sigue jugando, donde ahora está en la polémica el informe del árbitro Cristián Garay.

En ese sentido, el documento asegura que no hubo hechos de violencia para consignar en su detalle, en un duelo donde hubo un fallecido en el público, además el lanzamiento de fuegos artificiales.

Algo que tuvo que explicar desde la interna de los árbitros, donde especificaron que los jueces sólo pueden respaldar lo que pasa dentro de la cancha, donde el hincha que perdió la vida fue llevado a un hospital.

En la misma línea, aseguraron que no están consignados los fuegos artificiales, en una explicación que deja dudas en su postura con otros partidos, donde si han sido acusados.

Los fuegos artificiales también quedaron fuera del informe. Foto: .Javier Vergara/Photosport

¿Por qué el árbitro no consignó un hincha fallecido en el Superclásico?

Fue en Cooperativa Deportes donde explicaron una conversación con parte de los árbitros, dando a entender el respaldo que tienen Cristián Garay por su informe del Superclásico.

“Hablamos con el anillo del cuerpo arbitral. ¿Por qué es tan escueto? Dicen que el informe todo lo que ocurrió es fuera del estadio, por ejemplo, la persona que fallece. Cae en el estadio Monumental pero fallece en un hospital y no tiene incidencia en el juego y no se puede meter el árbitro”, explicaron.

“Los fuegos artificiales no incidieron en el desarrollo del encuentro. Dice que la pirotecnia fue fuera del estadio y las bengalas dentro. No hubo incidencia dentro del partido”, detallan.

En esa misma línea, explicaron lo que pasó en el duelo de la U con Audax, donde Garay consignó la pirotecnia: “Eso es porque los fuegos artificiales detuvieron el partido cercano a un jugador, por eso lo informa”.

