Superclásico

Marcelo Barticciotto explica su pelea en televisión con Diego Rivarola por el Superclásico

El ídolo de Colo Colo tuvo un tiempo para aclarar el duro cruce con Rivarola en un panel deportivo, donde asegura que se llevan bien.

Por Cristián Fajardo C.

Barticciotto explica que tiene buena relación con Rivarola.

El Superclásico ha seguido dando que hablar en los paneles deportivos, donde hubo uno que sacó chispas luego del triunfo de Colo Colo por 1-0 ante Universidad de Chile, en el estadio Monumental.

Marcelo Barticciotto fue protagonista de una dura discusión con Diego Rivarola en ESPN Chile, donde dispararon en relación a las frases de Charles Aránguiz que dijo que siempre en ese estadio pasan cosas raras.

Primero fue el ídolo azul quien se cuadró con el volante de la U, asegurando que siempre que jugó también pasaban situaciones polémicas que favorecían a los locales.

Algo que Barticciotto respondió con todo, con una frase que le puso bencina a la discusión: “Pero cómo ha pasado siempre así, Diego. Es el clásico más desigual del mundo“.

Superclásico sigue dando que hablar en Colo Colo y U de Chile. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Barticciotto le para los carros a Rivarola tras sus quejas: “Es el clásico más desigual del mundo”

¿Qué le respondió Barticciotto a Rivarola por el Superclásico?

Una dura escena que dio que hablar en televisión donde Marcelo Barticciotto encendió el panel deportivo con Diego Rivarola, aunque en una nueva jornada explicó qué sucedió.

Fue en Cooperativa Deportes donde el ídolo de Colo Colo volvió hablar del tema, aunque llamó a la calma que no tiene ningún tipo de problema con el delantero de la U.

Le dije eso porque Diego, con quien tengo buena onda, es muy buen chico, lo quiero mucho, le dije porque le quise decir que no siempre lo ayudan. Él dijo que siempre los ayudan a Colo Colo, le digo que no siempre, porque en los 40 clásicos que le lleva ventaja no lo han ayudado en todos“, explicó.

Si bien después confirmó la estadística que le da una amplia ventaja a Colo Colo en el historial, remató con una frase para llamar a la paz: “Todo bien con Rivarola, le mando un abrazo”.

“Lo viví en la cancha”: Diego Rivarola ratifica dichos de Aránguiz contra Colo Colo

