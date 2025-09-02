Siguen las reacciones al triunfo de Colo Colo sobre U. de Chile en el Superclásico. Jugadores e históricos azules han apuntado contra el arbitraje de Cristián Garay, asegurando fueron perjudicados en el Monumental. Diego Rivarola fue el último en pronunciarse.

En ESPN, el exdelantero de la U declaró: “Muchos ponen mi fanatismo por sobre la realidad, pero si hay algo que mantengo siempre es que en esa cancha siempre pasa lo mismo, por algo lo dice Aránguiz. Ese sentir a mí no me lo van a cambiar, lo viví como jugador”.

Dentro del panel se discutieron las jugadas del partido y muchos coincidieron en que la falta de Javier Correa sobre Matías Zaldivia debió revisarse para dar claridad. Sin embargo, Marcelo Barticciotto no aguantó cuando Diego Rivarola acusó que “algunos árbitros tienen miedo ahí. La mano blanda que hay en el Monumental…“

“¿Por qué debería haber mano blanda en el Monumental y no en el Nacional lleno?“, cuestionó Barticciotto. “Porque ha pasado siempre así“, intentó defender Rivarola. “Pero cómo ha pasado siempre así, Diego. Es el clásico más desigual del mundo“, refutó el exjugador albo.

Barticciotto encara a Rivarola tras el Superclásico

“¿Entonces en todos los clásicos le roban a la U? Porque dices que siempre pasa eso“, presionó Marcelo Barticciotto. “Pasa siempre, casi siempre. Yo he jugado con nueve en el Monumental. Cuando Colo Colo gana bien, lo acepto. Pero a mí ya me rompe esto de que pase siempre“, dijo Rivarola.

Patricio Yáñez también se metió. “Colo Colo jugó bien y mejor que la U. Si hay cinco árbitros que determinan que la jugada no es roja…“, dijo. Como cierre, Rivarola declaró: “No quiero minimizar que Colo Colo es más ganador que la U, eso es la historia y eso nadie lo va a cambiar“.