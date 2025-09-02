La Supercopa que deben disputar Colo Colo y U. de Chile ya tiene fecha y escenario confirmados. Albos y azules deben encontrarse el domingo 14 de septiembre en el Santa Laura. Incluso, la ANFP ya anunció la venta de entradas, que tendrá una inédita modalidad.

Sin embargo, hay varias dudas respecto a la realización de este evento, que inicialmente se jugaría el 25 de enero. La fuerte oposición de Agustín Iglesias, alcalde de Independiencia, es una de ellas.

“Tanto el Gobierno, con la autoridad que lo representa, como la ANFP, no han dado garantías para que partidos de alto riesgo se puedan realizar en condiciones seguras“, apuntó Iglesias en conversación con Radio ADN.

“Lo que ocurrió en Argentina encrespó los ánimos entre ambas barras. Uno veía el fin de semana cómo los barristas de Colo Colo se burlaban de lo sucedido. No tengo muy claro por qué el delegado presidencial y la ANFP entregan garantías de seguridad en el entorno del estadio”, agregó.

La Supercopa sigue dando problemas | Photosport

ver también ANFP confirma Colo Colo vs U de Chile: las siete exigencias para poder comprar entradas para la Supercopa

El nuevo problema de la Supercopa

El alcalde de Independencia no se convence con la estrategia de la ANFP para que los mal portados no asistan a la Supercopa. Pero no solo eso. Además, el edil contó sobre un nuevo problema que podría afectar el partido entre Colo Colo y U. de Chile, y que reduciría de manera importante el aforo.

Publicidad

Publicidad

“Santa Laura está con obras importantes, cuya fecha de entrega es dos días antes del encuentro. Si no están listas, el aforo se reducirá de 10.000 a 5.000 personas. No entiendo cómo eso puede ocurrir, si hoy las entradas ya están a la venta y el riesgo es el mismo con 10.000 o con 5.000 hinchas”, declaró.

“He conversado con los vecinos, que por supuesto no están a favor del partido. Ninguno de los alcaldes de distintas comunas quiere recibir este encuentro, y eso es por algo. Hace tiempo en Chile que los partidos entre Colo Colo y la U se juegan solo con una hinchada”, cerró.