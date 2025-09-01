El Superclásico 198 todavía se siguen jugando, al menos en Universidad de Chile, donde todas las esferas mostraron su molestia por el arbitraje de Cristián Garay, que a juicio de ellos favoreció alevosamente a Colo Colo en el Estadio Monumental.

Quien llevó la voz cantante fue el volante Charles Aránguiz, que tras el encuentro afirmó que “siempre que vengo a esta cancha me pasan cosas, estoy muy salado, porque vez que vengo hay un compañero expulsado”. Encontró respaldo.

Fue nada menos que su ex compañero y hoy comentarista Diego Gabriel Rivarola, quien no sólo se mostró de acuerdo con lo que denunció el “Príncipe”, además redobló la apuesta y afirmó en ESPN que puede comprobarlos, pues “lo viví en la cancha“.

Rivarola ratifica dichos de Aránguiz contra Colo Colo

“¿Saben lo que les enoja a los hinchas de la U? La facilidad que tienen para sacarlas (las tarjetas). Es impresionante la rapidez con la que (Garay) sacó la tarjeta roja (a Franco Calderón) y en el otro ni siquiera lo llaman del VAR. Esas cosas las acepto y las entiendo”, afirmó el mendocino en el programa F90

Luego que el conductor Dante Poli le recordara que en Colo Colo reclamaron por los penales en el duelo del Estadio Nacional, Rivarola sostiene que “todos los partidos son distintos, con matices, y en algunos podemos estar de acuerdo o no”.

“Muchos ponen mi fanatismo (por la U) por sobre la realidad. Pero si hay algo que mantengo siempre es que en esa cancha siempre pasa lo mismo, por algo lo dice Aránguiz, y ese sentir a mi no me lo van a cambiar, después habrá razones que podré entender, pero yo lo viví como jugador y nadie me lo cuenta“, finalizó el ídolo azul.

¿Qué dijo el informe arbitral por expulsión en la U?

Sobre la tarjeta roja que recibió el argentino Franco Calderón en el minuto 31, el juez Cristián Garay detalló en su escrito del Superclásico que fue por “ser culpable de juego brusco grave; realiza una entrada con alta intensidad, impacta con sus piernas los talones de su adversario y pone en peligro su integridad física al provocar una torsión de tobillo”.