El Superclásico sigue dando que hablar en el fútbol chileno, luego de la victoria de Colo Colo por 1-0 ante Universidad de Chile, en el duelo jugado el pasado domingo en el estadio Monumental.

Si bien todavía hay polémicas por las decisiones del árbitro Cristián Garay durante el encuentro, ahora hay otro tema que enciende las redes sociales entre los hinchas.

Esto por una foto donde aparece Alan Saldivia sosteniendo una camiseta de la barra de la U al revés, lo que deja en llamas las plataformas digitales con una violenta postal.

Si bien esta fue publicada por un sitio de barristas de Colo Colo, queda la duda de la autenticidad de la imagen, pero que ha dado la pauta para seguir encendiendo el Superclásico.

Alan Saldivia no jugó el Superclásico por una pubalgia. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Cuál es la foto de Alan Saldivia contra U de Chile?

El uruguayo Alan Saldivia quedó en medio de una nueva polémica tras el Superclásico, esta vez por una fotografía publicada por mismos hinchas de Colo Colo en redes sociales.

En ella se puede ver supuestamente al defensor de los albos con una camiseta de la barra de la U, la que carga como trofeo de guerra, en los murales dentro del estadio Monumental.

En los mismos comentarios hinchas de Colo Colo piden que bajen la foto porque puede traer consecuencias con el uruguayo, algo que no importó a los que se taparon su rostro.

La foto de la polémica:

