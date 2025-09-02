Universidad de Chile afronta una semana clave pensando en su futuro en la Copa Sudamericana 2025. Se espera que la Conmebol oficialice por estos días sus sanciones luego del escándalo vivido en Avellaneda ante Independiente, así como también el equipo que seguirá en competencia.

Para la U esto es crucial, ya que tras la derrota ante Colo Colo que lo dejó lejísimos de la lucha por el título, el hacer un buen papel en la Sudamericana es importante para salvar un año que ha sido bastante decepcionante.

Por suerte al otro lado de la cordillera cualquier ánimo de optimismo de una sanción favorable para Independiente se ha ido borrando. Así lo dejó en claro el periodista Cristián Caamaño, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura reveló la sensación de miedo que hay en el Rojo.

“Independiente siente que pelea solo”

El comunicador partió diciendo que “en Argentina hay mucha preocupación porque Independiente siente que esta pelea la está llevando solo. Chiqui Tapia le soltó la mano completamente por razones lógicas, porque no querrá verse involucrado en una situación donde evidentemente hay una falta de organización brutal por parte de un equipo argentino”.

“Además, están las pruebas que incluyó la U. ¿Saben a quien está mirando medio de reojo en Argentina? Al técnico de Independiente, a Julio Vaccari, por su famosa frase de la trampa. Aunque pareció folclor, por lo que ocurrió después, pareciera que está todo hilado, aunque no lo estuviese”, agregó.

Por estos días se espera que la Conmebol haga oficial su sanción para Universidad de Chile e Independiente tras el escándalo en Avellaneda.

En ese sentido, Caamaño declaró que “la U presentó eso como prueba y diferentes situaciones donde Independiente abierta y públicamente mostró negligencias, tanto en la organización como en sus declaraciones. Hay mucho pesimismo en Independiente”.

“En la U espera que el fallo de la Conmebol salga esta semana para comenzar a prepara la logística del viaje a Lima. Ese partido está ya programado para el 18 de septiembre, Alianza Lima con quien sea en Perú”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo encuentro de los azules será ante Colo Colo el domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la Supercopa 2025.

