Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

DT de Independiente le da una clase al presidente del Rojo al hablar de la masacre a los hinchas de la U: “Es de una profunda…”

Julio Vaccari habló por primera vez de la trágica noche que se vivió en Avellaneda por la Copa Sudamericana 2025, mostrando muchas más humanidad y empatía que el presidente del club, Néstor Grindetti.

Por Patricio Echagüe

Vaccari habló por primera vez de la tragedia de Avellaneda.
© Photosport.Vaccari habló por primera vez de la tragedia de Avellaneda.

Tras el caos y verdadera tragedia que se vivió en Avellaneda en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile, ahora llegó el turno de Julio Vaccari de hablar por primera vez de una noche que quedará en la historia triste del balompie.

Y es que el DT del Rojo hasta ahora no se había referido a este lamentable y penosos episodio. Tras el 0-0 de su equipo ante Instituto de Córdoba, el argentino enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa, donde obviamente fue consultado al respecto.

Para sorpresa de muchos el entrenador del equipo se mostró mucho más empático y humano que el presidente del propio club, Néstor Grindetti, quien por estos días ha dejado muchos que desear por sus polémicas intervenciones.

Gustavo Álvarez ataca fuerte al presidente de Independiente: “Falta de respeto a…”

ver también

Gustavo Álvarez ataca fuerte al presidente de Independiente: “Falta de respeto a…”

“Es un problema cultural y social, grande y grave”

“Fue una situación compleja la que vivimos todos. Nos vimos afectados todos y la verdad es que no es algo agradable que suceda. Es muy difícil después sacarse de la cabeza este tipo de situaciones, porque somos personas y llevamos lo que sentimos”, partió diciendo Vaccari.

En ese sentido el argentino aseguró que “la sensación es de mucha tristeza. Es algo que no tenemos ni estamos preparados para hablar del tema. Queremos hablar del fútbol, pero bueno es algo que nos atraviesa. Para mi la palabra es tristeza, una tristeza muy grande”.

La fanaticada de Universidad de Chile fue masacrada en una de las tribunas del Libertadores de América. | Foto: Photosport.

La fanaticada de Universidad de Chile fue masacrada en una de las tribunas del Libertadores de América. | Foto: Photosport.

Publicidad

“Sé que la gente de Independiente está haciendo todo lo posible y nosotros estamos encolumnados detrás de eso, pero siempre sabiendo que nosotros representamos un escudo muy grande y que tenemos que hacernos cargo de la parte futbolística. Es lo que nos toca y es desde el lugar que nosotros podemos ayudar”, agregó.

Para cerrar, el entrenador del Rojo afirmó que “no es normal, hay muchos chicos del cuerpo técnico, del plantel y empleados que tienen familia en la gente que va al codo del estadio (…) Es un problema cultural y social, grande y grave. Es una falta de educación muy importante”.

Caamaño revela el único plan que tiene el presidente de Independiente contra U de Chile

ver también

Caamaño revela el único plan que tiene el presidente de Independiente contra U de Chile

¿Cuándo se sabrá la sanción de la Conmebol a Universidad de Chile e Independiente?

Se espera que durante la próxima semana el ente rector del fútbol sudamericano entregue sus sanciones a ambas instituciones, así como también quien será el que clasifique a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Publicidad
Lee también
Las dudas de Guarello por Colo Colo y la U para el Superclásico
Colo Colo

Las dudas de Guarello por Colo Colo y la U para el Superclásico

Sufre Nico Córdova: figura de Chile salió lesionada en su club
Selección Chilena

Sufre Nico Córdova: figura de Chile salió lesionada en su club

La UC pide a sus hinchas que paren con nefasta moda en el Claro Arena
Universidad Católica

La UC pide a sus hinchas que paren con nefasta moda en el Claro Arena

Brasil sufre tercera baja contra Chile y llama a nuevos jugadores
Selección Chilena

Brasil sufre tercera baja contra Chile y llama a nuevos jugadores

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo