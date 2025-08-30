Tras el caos y verdadera tragedia que se vivió en Avellaneda en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile, ahora llegó el turno de Julio Vaccari de hablar por primera vez de una noche que quedará en la historia triste del balompie.

Y es que el DT del Rojo hasta ahora no se había referido a este lamentable y penosos episodio. Tras el 0-0 de su equipo ante Instituto de Córdoba, el argentino enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa, donde obviamente fue consultado al respecto.

Para sorpresa de muchos el entrenador del equipo se mostró mucho más empático y humano que el presidente del propio club, Néstor Grindetti, quien por estos días ha dejado muchos que desear por sus polémicas intervenciones.

“Es un problema cultural y social, grande y grave”

“Fue una situación compleja la que vivimos todos. Nos vimos afectados todos y la verdad es que no es algo agradable que suceda. Es muy difícil después sacarse de la cabeza este tipo de situaciones, porque somos personas y llevamos lo que sentimos”, partió diciendo Vaccari.

En ese sentido el argentino aseguró que “la sensación es de mucha tristeza. Es algo que no tenemos ni estamos preparados para hablar del tema. Queremos hablar del fútbol, pero bueno es algo que nos atraviesa. Para mi la palabra es tristeza, una tristeza muy grande”.

La fanaticada de Universidad de Chile fue masacrada en una de las tribunas del Libertadores de América. | Foto: Photosport.

“Sé que la gente de Independiente está haciendo todo lo posible y nosotros estamos encolumnados detrás de eso, pero siempre sabiendo que nosotros representamos un escudo muy grande y que tenemos que hacernos cargo de la parte futbolística. Es lo que nos toca y es desde el lugar que nosotros podemos ayudar”, agregó.

Para cerrar, el entrenador del Rojo afirmó que “no es normal, hay muchos chicos del cuerpo técnico, del plantel y empleados que tienen familia en la gente que va al codo del estadio (…) Es un problema cultural y social, grande y grave. Es una falta de educación muy importante”.

¿Cuándo se sabrá la sanción de la Conmebol a Universidad de Chile e Independiente?

Se espera que durante la próxima semana el ente rector del fútbol sudamericano entregue sus sanciones a ambas instituciones, así como también quien será el que clasifique a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

