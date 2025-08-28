Universidad de Chile tiene varias situaciones sobre la mesa, la primera de ellas es el Superclásico ante Colo Colo de este domingo; pero no se olvida de la Copa Sudamericana.

Los azules tienen que ganarle al Cacique para seguir metidos en la lucha por el título de la Liga de Primera, sin embargo, también están pendientes a la resolución de la Conmebol por la serie ante Independiente.

La U tiene todas las de ganar en Luque tras la barbarie contra sus hinchas en Independiente y así clasificar a los cuartos de final del certamen internacional.

Alianza Lima mete presión a la Conmebol

El tercer involucrado en el escándalo entre Independiente y la U es Alianza Lima, porque el equipo peruano está esperando conocer a su rival por los cuartos de final del torneo continental.

El elenco de La Victoria no se hizo parte de ninguna forma en los alegatos en la Conmebol tras el bochorno, no obstante, está presionando al organismo con sede en Luque para tener una resolución rápida.

El comunicador peruano Giancarlo Granda indicó en Movistar Deportes que Alianza está pidiendo a la Conmebol que se decidan luego, para así saber si jugarán con la U, Independiente o clasifican sin disputar la serie de cuartos.

Alianza Lima espera rival en la Sudamericana. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

“Yo tengo información de Alianza respecto al reclamo con la Universidad de Chile. Alianza no reclamó, pero lo que sí va a hacer, en caso de que el tema se dilate, es enviar una carta a Conmebol pidiendo celeridad por un tema de logística”, explicó Granda.

Todo apunta a que la U va a clasificar y jugará con Alianza Lima, aunque aquello se debe definir en la Unidad Disciplinaria de la Conmebol.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.