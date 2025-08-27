La rueda de prensa de Independiente con el comunicado oficial del cuadro argentino, en medio de la presentación de la defensa del Rojo y Universidad de Chile, por los cruentos hechos ocurridos en Avellaneda por Copa Sudamericana, dejó muy mal parado al presidente del club, Néstor Grindetti.

Críticas y burlas al otro lado de la cordillera y en Chile no tardaron en aparecer. Uno de ellos fue el periodista nacional, Coke Hevia.

En el programa Pauta de Juego, de Radio Puta, Coke Hevia manifestó tajante que “lo que digo es que hay que darle la importancia que corresponde. Estamos escuchando a alguien que está desquiciado“.

Agregó que “ahora leyó que ‘Independiente no fue responsable de los hechos, fue víctima de un ataque premeditado’ dice este viejo salame…“.

Desquiciado y salame… pero tiene un sólo punto

Coke Hevia sentenció que “en la única parte que le encuentro algo de razón a este viejo salame es cuando dice que la U no ha culpado a ninguno de sus hinchas. Yo creo que Azul Azul tiene que hacerlo, identificar a cinco, seis, diez, veinte… no sé“.

Cabe recordar que tanto la U como Independiente tenían hasta este miércoles a las 15:00 horas para enviar la defensa y sus descargos por el lamentable y criminal espectáculo ocurrido en el estadio Libertadores de América.

El fallo de la Conmebol, para saber quién clasifica a cuartos de final de Copa Sudamericana, como rival de Alianza Lima, se debe conocer el próximo miércoles 3 de septiembre.

En lo deportivo, la U vuelve a la acción este domingo 31 de agosto, desde las 15:00 hora en el estadio Monumental, en el Superclásico contra Colo Colo de la fecha 22 de la Liga de Primera.

