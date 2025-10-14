Uno de los momentos que marcó el partido donde Universidad de Chile venció por un marcador de 2-1 a Palestino, por una nueva fecha de la Liga de Primera 2025, tuvo que ver con el penal fallado por Nicolás Guerra.

El delantero asumió una responsabilidad, que pudo significar el momentáneo 3-0, al pedir la pelota a Charles Aránguiz, el primero en la lista para poder ejecutar estos lanzamientos.

Luego de dos asistencias para Lucas Di Yorio en el estadio Santa Laura, el formado en los azules se llenó de valor para pedir la pelota y luego para disparar, pero el “Zanahoria” Pérez frenó su impulso.

Algo que desmoronó al propio Guerra y también a sus compañeros, que sumado la expulsión de Charles Aránguiz, puso tensión para lo que quedaba por jugar contra Palestino.

Nicolás Guerra en el ojo del huracán por el penal fallado ante Palestino. Foto: Andres Pina/Photosport

ver también Pinilla se enfurece por torpeza de este jugador de U. de Chile: “Como entrenador, le corto…”

¿Qué le dijeron a Nicolás Guerra en la U?

Por lo mismo, restaba saber qué le habían dicho a Nicolás Guerra tras fallar su penal en Universidad de Chile, donde el primero que llegó a su lado fue Lucas Di Yorio.

Publicidad

Publicidad

Fue el delantero argentino quién reveló qué pasó en ese momento y el respaldo que tuvo el formado en los azules.

“El penal, obviamente, Nico se sintió con confianza y se decidió que fuera él. No tocó que fuera gol, pero creo que el equipo estaba preparado y lo respaldo en todo momento”, explicó el argentino.

“Por ahí patea otro y no convierte y el respaldo habría sido el mismo. Le dije que siga trabajando, que estaba haciendo un partidazo y esas cosas afectan en la cabeza, le dije que estaba haciendo un gran partido”, finalizó.

Publicidad