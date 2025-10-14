U. de Chile superó a Palestino y se tomó el Chile 2 en la tabla de posiciones de la Liga de Primera. Pero los azules sufrieron más de la cuenta para lograr este cometido, porque el penal que desperdició Nicolás Guerra y la expulsión de Charles Aránguiz complicaron el panorama.

El Romántico Viajero se imponía por 2-0 (doblete de Lucas Di Yorio) cuando a los 24′ se cobró un penal a su favor. Charles Aránguiz le cedió el tiro a Nicolás Guerra, pero el delantero no remató bien y Sebastián Pérez atajó la pelota. Más tarde, Palestino descontaría y el Príncipe sería expulsado.

Aunque la U logró mantener el marcador a su favor, Mauricio Pinilla terminó muy enojado por el penal desperdiciado. “La U tuvo la posibilidad de ponerse 3-0 con un penal entregado por Charles Aránguiz al Nico Guerra, bajo ninguna justificación. Yo, como entrenador, le corto una oreja“, disparó en ESPN.

“Ponerse 3-0, pero le hacen el 2-1 después del penal errado, expulsan a Charles Aránguiz, se queda con 10 y después fue un total dominio de la U. Se sufrió injustificadamente“, analizó el exdelantero de los azules.

Tweet placeholder

ver también Con alta cuota de sufrimiento: U de Chile vence a Palestino y deja atrás a la UC por Chile 2

U. de Chile gana, pero no paran las críticas

Otro que se manifestó fue Cristián Caamaño. “Es responsabilidad de Aránguiz. No está para regalarle el penal a nadie. Pareciera que era un partido amistoso, como si la U no estuviese jugando nada”, reprochó el comentarista deportivo en ESPN.

Publicidad

Publicidad

Además, apuntó a “una falta de liderazgo de Álvarez. Seguramente, terminará metiendo bajo la alfombra este problema, pero esto no puede pasar. En el fútbol no hay que dejar levantar al rival. Al final hubo una polémica jugada y quedaste a nada de estar fuera de la Libertadores”.