Nicolás Crovetto tuvo una larga carrera en las canchas, donde colgó los botines el 2024 con Magallanes donde consiguió el título de Primera B, la Copa Chile y Supercopa de Chile. Pero ahora, a pocos años de su retiro de las canchas, su vida tomó un inesperado giro.

El exlateral de 39 años tuvo paso en clubes como Coquimbo Unido, Huachipato, Audax Italiano y Colo Colo. Mientras que fuera de Chile jugó en equipos como Udinese y Triestina de Italia, Albacete de España y AEL Limassol de Chipre y tras una larga carrera que duro casi dos décadas, el exjugador ha involucrado en otro deporte.

La nueva vida de Nicolás Crovetto

En conversación con AS, el jugador reveló que se ha acercado al mercado del pádel y el inmobiliario, señalando que “le he dedicado mucho tiempo a eso, me ha ayudado a sobrellevar el luto inicial de dejar el fútbol. En el pádel, hice el curso de instructor y pude poner en práctica todo lo aprendido en mi carrera como futbolista”.

Agregando que es parte de dos proyectos inmobiliarios. “Mis padres son arquitectos y he aprovechado un poco de absorber las experiencias de ellos”.

Nicolás Crovetto se coronó campeón con Magallanes/ Photosport

Sobre la decisión de colgar los botines, señaló que era una situación que estuvo pensando durante un tiempo. “Fueron muy buenos los últimos años en Magallanes, me encontré con un club hermoso, con gente que quiere mucho a su equipo. Terminamos una temporada de dulce y agraz, con torneos internacionales, ganando cosas, pero no lo pudimos sostener”.

“Después, las ofertas que tuve implicaban tener movimientos muy grandes en el ámbito familiar. Tengo mis dos hijos, mi señora y uno pone en la balanza mover todo”.

“La parte económica no era algo que me permitiera hacer ese cambio, y ahí tenía estos proyectos, del pádel y negocios inmobiliarios, que si me dedicaba al ciento por ciento, lo económico sería similar. Así que decidí ponerle término a mi carrera”.

Con el pádel, el exjugador sigue ligado al deporte, señalando: “De instructor ya hago clases a hartas personas que van al club donde trabajo. Hay una comunidad bien bonita, buena onda, es muy grato participar todos los días”.

