Fue un ascenso vertiginoso el que llevó a Nicolás Núñez a ser uno de los técnicos más codiciados del fútbol chileno. Su paso por Universidad Católica, sin embargo, no fue lo esperado y pronto se borró de la escena futbolística.

Pero, no lo perdimos para siempre. El ex DT de la UC está en un atractivo proyecto, muy lejos de nuestro país. Para ser más específicos, Nico Núñez se radicó en Doha, Qatar, donde trabaja en un proyecto de Aspire Academy, para potenciar a deportistas de alto rendimiento.

Precisamente, en aquel lugar del mundo es que Nicolás Núñez se encontró con Keno Trotamundos Skechers Fútbol, para una entrevista en la que se profundizó sobre los proyectos del ex DT de Magallanes y Católica.

ver también Javier Correa apaga con bencina la polémica de Esteban Pavez, Colo Colo y Universidad Católica

¿Qué hace Nico Núñez en Qatar?

Nicolás Núñez vive en Doha, al borde del mar. Allí le contó a Keno Trotamundos sobre la razón que lo impulsó a irse al país de Medio Oriente. “Es un proyecto sustentado por el gobierno de Qatar. Principalmente, tiene que ver con desarrollar a los jugadores cataríes y llevarlos a competir internacionalmente a otro nivel competitivo”, explicó.

“Le he escuchado a mucha gente que dice que esto es el Disneyland del fútbol. Yo también tuve ese impacto en un primer momento, por la infraestructura y la inversión que hay. Todos los recursos están puestos en que la dirección técnica pueda decidir cómo llevar los procesos formativos”, añadió.

¿Cómo recuerda Nico Núñez su rápido ascenso como DT?

Un paso de grandes resultados y de un vertiginoso éxito vivió Nicolás Núñez en su primer equipo como técnico. En Magallanes, ganó la Primera B, la Copa Chile y la Supercopa ante Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

“Lo miro con emoción. Fue importantísimo haber estado en un club tan histórico y haber tenido ese impacto. Lo miro como un aprendizaje. Fue una excepción, porque generalmente no se dan procesos tan exitosos”, empezó contando.

“Estoy agradecido de todos los que participamos en ese proceso. He sacado ciertas reflexiones, como por qué nos fue tan bien y sobre que en un equipo así se pueden hacer cosas distintas de las que se pueden hacer en un cuadro más grande. Uno va sacando aprendizajes de lo vivido”, complementó.

Nico Núñez en Magallanes, ante Independiente de Medellín por la tercera ronda de la Libertadores | Photosport

Publicidad

Publicidad

ver también Club que tiene en vilo al fútbol chileno se defiende por retraso de la Liguilla en la B: “Culpa de Magallanes y Cobreloa”

¿Y el paso de Nico Núñez por Católica?

Tras su éxito en Magallanes, Nicolás Núñez recaló en Universidad Católica, equipo en el que tuvo una campaña bastante irregular. No fueron tiempos fáciles para el DT.

“Poniéndolo en la balanza, creo que el proceso que viví en Católica tiene que ver también con que venían de un proceso muy regular y, luego, invirtió en algo tan importante como el estadio”, empezó señalando.

“También, muchas cosas de estar en un equipo grande influían en la gestión mía como entrenador. Pero, de las dos experiencias he salido mucho más consciente, más enriquecido“, concluyó.

Publicidad

Publicidad

Nico Núñez en Católica | Photosport

¿Estuvo a punto de llegar a Ñublense?

Nicolás Núñez sonó fuerte en Ñublense. Mucho se dijo sobre un proyecto presentado que no habría sido aprobado por la dirigencia chillaneja y sobre lo cerca que habría estado de recalar en la Longaniza Mecánica. Pero, Nico desmiente.

“Recibí ofertas, pero yo tenía muy claro que venía de un momento de duelo, tras salir de un club muy grande como Universidad Católica. Además, acá tuve mucho apoyo de gente que confió en mí, entonces el proyecto no lo iba a dejar tirado”, comentó.

Publicidad

Publicidad

“Además, en Qatar vi un lugar magnífico, de mucho crecimiento, y que te entrega una sensación de refugio, pero también de salir de tu zona de confort constantemente en el día a día. Nunca fue opción para mí irme“, agregó.

“En la prensa salió que yo había estado incluso en el estadio. Ahí te das cuenta que esto de las redes sociales le da espacio a gente que no está capacitada. A mí nadie me preguntó si estuve. Yo estaba aquí en Qatar, entonces era tragicómico responder por mentiras que no se sabe de dónde habrán salido. Lo cierto es que me llamaron, pero lo agradecí y no fue“, cerró.

ver también Aseguran que histórico campeón de la UC está cerca de regresar al equipo: “Tiene chances”

Mira la entrevista completa acá:

Publicidad