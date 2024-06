Nicolás Núñez acabó con una cesantía de más de tres meses y encontró trabajo después de su salida de Universidad Católica, sentenciada por la eliminación de la Copa Sudamericana. Su nuevo destino no estará en el fútbol chileno, sino en Qatar.

Según confirmó La Tercera, Núñez se vinculará con Aspire Academy, un proyecto que el gobierno qatarí inició en 2004 y que se encarga de producir deportistas de alto rendimiento que además cuenten con una base académica. Se trabaja con alumnos de temprana edad que luego van a las selecciones.

El ex UC asumirá su nuevo cargo en agosto, por lo que las próximas semanas las utilizará como preparación para un ambiente nuevo y bastante lejano. No será el primer chileno que pase por Qatar. Antes de llegar a las selecciones menores de Chile, Nicolás Córdova estuvo por ahí. Fue DT de la Sub 23 qatarí.

Núñez sigue un camino que lo podría poner en el mismo cargo. Siguiendo con la información de La Tercera, en la academia está previsto que el entrenador asuma la dirección técnica de las categorías menores (Sub 15 en adelante) y puede que por eso sea el seleccionador qatarí de alguna serie.

Nicolás Núñez no esperará a que se abra una oportunidad en el fútbol chileno y, ni medio año después de su salida de Universidad Católica, se irá al lejano Qatar. Estará por lo menos un año, de acuerdo a su nuevo contrato, y en soledad, ya que tendrá un equipo de profesionales de apoyo qatarí disponible para él.

Así pasará página en cuanto a la UC, donde su salida no fue en los términos que esperaba. De hecho, lo dejó claro en las semanas siguientes. “Hubo algo importantísimo y que nunca supe: que el presupuesto era limitado. Me dijeron que el estadio no sería impedimento para buscar refuerzos y después fue”, protestó en su adiós.

“Tati (Buljubasich) fue tetracampeón, tiene una espalda importante, y si no había dinero, digámoslo y ponemos el foco en el estadio. Pero esconder y tener todo en silencio no es bueno, solo para aparecer diciendo que no funcionó el técnico”, disparó también.

