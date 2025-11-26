Es tendencia:
La confesión de Carlos Palacios en Boca: “Bajé de nivel fue por…”

Carlos Palacios habló de lo que ha sido su paso por Boca Juniors y reveló cómo le afectaron los rumores de la prensa.

Por Javiera García L.

Carlos Palacios habló en Argentina
© Getty ImagesCarlos Palacios habló en Argentina

La estadía de Carlos Palacios en Boca Juniors ha estado marcada por las exigencias del hincha del Xeneize, pero la Joya ha sabido retomar protagonismo pese a las críticas y se ha instalado como titular indiscutido en el equipo que ahora dirige Claudio Úbeda.

El ex Colo Colo es un jugador inamovible en el elenco que está en cuartos de final del Torneo de Clausura después de levantarse, por fin, de un año en donde quedó tempranamente eliminado de Copa Libertadores y tuvo un paso sin mayor gloria por el Mundial de Clubes.

Ahora, el 8 de Boca se refirió a los rumores que han marcado su año al otro lado de la cordillera y reveló cómo esto afectó en su rendimiento.

“(La baja de nivel) pasó por un tema de confianza más que nada. Quizás me bajé anímicamente por todas las cosas que se mencionaron, que la mitad era mentira. Me dolía que se me juzgara por algo que no estaba haciendo“, mencionó en diálogo con la prensa.

Carlos Palacios abordó su año en Boca Juniors | Getty Images

“Hubo un quiebre”: Carlos Palacios confirma apriete de hinchas y asume nueva posición en Boca Juniors

Carlos Palacios: “Quiero retomar el nivel que demostré en Colo Colo”

“Pero estoy tranquilo, feliz y esperando retomar ese nivel que demostré en Colo Colo y por el que me compraron“, declaró Carlos Palacios.

Más tarde, agregó también que ha recibido consejos de Juan Román Riquelme. “Claudio (Úbeda) me dice que parta por fuera, pero me da la libertad para jugar por dentro. A veces converso con el “10”, para saber qué puedo mejorar. Siempre me dice cosas“, comentó.

