Carlos Palacios vive un buen presente en Boca Juniors y decidió conversar sobre este momento. Incluso, se animó a realizar una comparación sobre lo que vive en Argentina, versus lo que hacía en Colo Colo.

La Joya está feliz luego de que los Xeneizes derrotaran a Talleres de Córdoba por 2-0 y se metieran en los cuartos de final del torneo argentino. El formado en Unión Española fue titular y tuvo nuevamente un positivo cometido, con lo cual comienza a dejar las críticas en el pasado.

La visión de Carlos Palacios

Hasta hace no mucho, Carlos Palacios era foco de duros cuestionamientos. Algunas polémicas fuera de la cancha, como su rendimiento que no terminaba de convencer, terminaron por hacerlo la cara visible de los malos resultados de Boca Juniors.

ver también Almirón y un bicampeón de América con la selección chilena, los grandes consejeros de Carlos Palacios en Boca

“Siempre me sentí cómodo, sí sé que hubo un tiempo en que la relación con el hincha se quebró, pero siempre me trataron bien. Estoy feliz de estar acá”, indicó el chileno en conversación con Olé.

“Pasó por un tema de confianza, tal vez me bajé anímicamente por todas las cosas que mencionaba recién. Me dolía que se me juzgara por cosas que no estaba haciendo, pero tranquilo y feliz, esperando retomar ese nivel, que es el que demostré en Colo Colo y por el que me compraron“, complementó.

Carlos Palacios se ha ganado la titularidad en Boca. Imagen: Getty

Publicidad

Publicidad

Ahora casi terminando su primera temporada en Boca Juniors, Carlos Palacios se dio el tiempo de explicar cuál es la gran diferencia de jugar en los Xeneizes, versus lo que tenía que hacer en Colo Colo.

“En Colo Colo el fútbol era diferente, o el posicionamiento del equipo. Ahí no tenía que defender tanto y estaba más fresco para atacar. Pero son momentos diferentes, entrenadores diferentes y los partidos son súper diferentes de cómo se jugaba allá“, cerró la Joya.