Arquero de Peñarol quiso más show ante Colo Colo: “Quería patear un penal, pero no puedo hacer todo”

Washington Aguerre pudo agrandar el show en Peñarol contra Colo Colo: junto a atajar tres de los cuatro penales fallados por el Cacique, quería patear un tiro.

Por Diego Jeria

El arquero de Peñarol revela que junto con atajar tres penales quería disparar uno ante Colo Colo.
Colo Colo empató 1-1 contra Peñarol en el último amistoso de los albos por la Serie Río de La Plata. En la definición por los penales el Cacique se impuso 4-3 en una farra de lanzamientos desde los doce pasos.

En Colo Colo marcaron Tomás Alarcón, Claudio Aquino, Jeyson Rojas y Diego Ulloa, pero frente al arquero Washington Aguerre fallaron Esteban Pavez, Francisco Marchant, Joaquín Sosa, Cristián Zavala y Yastin Cuevas. Peñarol desperdició seis penales.

De los tiros de Colo Colo, Aguerre atajó directamente tres penales. Tras protagonista de una curiosa tanda, el arquero de los uruguayos reconoció que quiso tener incluso más protagonismo en el show.

Atajó ante Colo Colo, pero también quería patear

La verdad es que en lo personal contento. Perdimos, pero los penales son así, tuvo méritos Colo Colo. Fue a lo Peñarol, agónico el empate y ahora a lo que viene“, dijo Aguerre.

El arquero de Peñarol agregó que “los penales son así, y la verdad es que contento por ayudar al equipo. Y yo quería patear, pero siempre vi a mis compañeros venir a lanzar, así que no puedo hacer todo“.

De esta forma, Colo Colo termina su participación en la Serie Río de La Plata con dos empates (Olimpia y Peñarol) más una derrota (Alianza Lima). En ambas tablas se impuso por penales.

En lo que respecta al campeonato nacional, Colo Colo debutará el próximo sábado 31 de enero, como visita contra Deportes Limache, por la fecha 1 de la Liga de Primera 2026.

Show en los penales del Peñarol contra Colo Colo.

