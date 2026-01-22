El penal de Cristian Zavala sigue generando coletazos. Porque una cosa es errarlo y otra muy distinta es la forma en que lo ejecutó el reciente campeón del fútbol chileno con Coquimbo Unido, al intentar un ‘panenka‘ tan fallido que el arquero de Peñarol apenas tuvo que esforzarse para contenerlo.

Si bien Zavala evidenció molestias físicas tras el remate, ello no impidió que el video de la ejecución se volviera viral y comenzara a circular rápidamente por todo el mundo, generando diversas reacciones, también en Chile.

Una de las más contundentes fue la de Coke Hevia, quien no dudó en enviar un duro mensaje al extremo albo a través de sus redes sociales.

Coke Hevia critica la falta de actitud de Zavala

Mediante su cuenta de X (antes Twitter), el conductor de Pauta de Juego señaló: “Que se te vaya un penal o lo piques en un amistoso de verano, da lo mismo”. Sin embargo, posteriormente agregó: “Lo que importa es la actitud general, el lenguaje corporal completo como jugador de uno de los clubes más grandes del continente. Ahí Zavala está al debe, ahí es donde debe aprovechar su tercera oportunidad”, lanzó el comunicador.

El tweet de Coke Hevia contra la ‘actitud’ de Zavala. (Fuente: X de Coke Hevia)

Sin duda, se trata de una nueva crítica al nivel y a la actitud que ha mostrado Zavala en este inicio de temporada, luego de su fallido traspaso a Coquimbo Unido, club con el que fue campeón en 2025 y que buscó su continuidad, la cual finalmente no se concretó tras no llegar a un acuerdo con el conjunto ‘Popular’.

Los números de Zavala en Colo Colo:

Zavala llegó a Colo Colo en 2022 tras su buena campaña en Deportes Melipilla. Desde ahí el extremo de 26 años ha vivido dos etapas en el Cacique, interrumpidas por cesiones a Curicó Unido y Coquimbo Unido.

En lo que respecta a Macul, sin embargo, este ha disputado 74 partidos oficiales informa Transfermarkt,logrando anotar en 5 oportunidad y realizando 10 asistencias a sus compañeros.