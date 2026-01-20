El regreso de Emiliano Vecchio a Unión Española no fue como todos esperaban. El volante firmó su retorno a Independencia para la Operación Retorno y ayudar al regreso a Primera División, pero hoy estaría fuera del club.

¿Qué pasó? La pareja del futbolista, Virginia Tissera, contó todo. “No va a continuar igual la relación. Le quedan 11 meses por delante a Emiliano y nosotros como familia no vamos a volver a Chile“, dijo en LUN.

En el contrato del jugador, Unión prometió hacerse cargo de un lugar para vivir, un vehículo y todo lo necesario para que sus hijos vinieran al país. Sin embargo, Tissera cuenta que nada de eso llegó.

“Unión lo único que nos dio fue una habitación de Airbnb por cinco días y después todo lo tuvimos que pagar nosotros. Fue un verdadero desastre y lo que más me duele es que la gente en Chile descree. He visto cada cosa en redes sociales“, relató la mujer.

Emiliano Vecchio dejará Unión Española

“No nos dieron nada (…) No le cubriré las espaldas a un club que hace las cosas muy mal y que nos dejó en la calle, incluso cuando me enfermé“, dijo después la pareja de Emiliano Vecchio.

“Me agarró un virus y como no teníamos Isapre, vino a verme el médico de Unión Española, que tuvo que hacer las recetas a nombre de Emiliano. Y después, para comprar los remedios, más encima no teníamos dinero, porque teníamos nuestras tarjetas bloqueadas”, sumó.

¿Y ahora? Se negocia una salida exprés del jugador. “Para él ha sido peor, porque él quiere al club. Por eso me duele que digan que no fue a entrenar, porque fue todos los días. El único día que no fue a entrenar fue cuando nos agarró un virus“, cerró Virginia Tissera.