Emiliano Martínez se transforma en protagonista del mercado de fichajes. El Dibu tuvo grandes opciones de dejar el Aston Villa en la última ventana de contrataciones. Sin embargo, sufrió los portazos de Manchester United y Chelsea. Pero todo indica que su futuro cambiará en los próximos días.

El campeón del Mundo en Qatar 2022 incluso se despidió de los hinchas y todo indicaba que saldría del cuadro inglés. Sin embargo, las ofertas no llegaron y se tuvo que queda en el elenco que dirige Unai Emery. Pese a ello, Martínez destacó bajo los tres palos y volvió a ser figura en la Premier League.

Regularidad que reactivó el interés de un grande del viejo continente. Esto tiene relación con el Inter de Milán que tras la derrota por 3-1 ante Arsenal, decidió ir en busca del portero trasandino. El bajo nivel de Yann Sommer, en especial en el segundo y tercer gol de los gunners, colmó la paciencia y buscan a un especialista en el puesto.

¿Cuánto gana el Dibu Martínez?

Según el especialista en fichajes, Gianluca Di Marzo, las conversaciones ya comenzaron entre Inter de Milán y el entorno de Emiliano Martínez. El portero tiene contrato hasta 2029 pero esto no sería impedimento para su salida.

“Los nerazzurri están buscando un portero para reemplazar a Sommer y han hablado con los agentes del portero de clase mundial para comprender los posibles términos del acuerdo”, aseguró. Incluso destaca que Lautaro Martínez sería clave en su rápida adaptación.

El tema ahora a negociar es el salario que recibe el trasandino. Según Bolavip, el Dibu Martínez recibe una cifra cercana a los 7,4 millones de dólares por temporada. Por lo que es la única piedra de tope en la negociación.

Dibu Martínez podría cambiar de club en las próximas horas. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

Ahora de no llegar a acuerdo, esto podría estirarse y recién tras el Mundial 2026 se realizaría la contratación. Por lo que habrá que esperar en las próximas semanas para conocer si el trasandino acepta bajar sus pretenciones para emigrar a Italia.

