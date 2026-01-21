Deportes Concepción consiguió una victoria ante Cerro Largo de Uruguay en la Serie Río de La Plata y uno de los goles lo marcó un delantero que volvió al club con el afán de ser el socio ideal de Joaquín Larrivey vestido de lila. Se trata de un ariete que estuvo cedido en Unión La Calera.

Y que después del ascenso a la élite nacional del León de Collao, pegó su vuelta a Nonguén: Ignacio Mesías, autor de una definición de muchísima calidad para ponerle broche de oro a la victoria en suelo charrúa. “Estamos haciendo una pretemporada muy buena, muy intensa”, afirmó el ariete en Octava Pasión.

“Estamos aprovechando los días acá en Uruguay. Contento por el gol, que sea el piso de confianza“, manifestó el atacante formado en las inferiores de Unión San Felipe. De hecho, el Bati anotó otro de los tantos del Conce, que también tuvo a Aldrix Jara entre los goleadores.

En ese contexto, Mesías sabe que la lucha interna no es fácil. “Hay mucha competencia y muy buenos jugadores. Eso nos ayudará a todos a mejorar y aumentar el nivel de cada uno”, sentenció el delantero, autor de seis dianas en los Cementeros.

Otro que sacó la voz en Uruguay fue Aldrix Jara, quien se integró a la escuadra adiestrada por Patricio Almendra tras un extraordinario segundo semestre de 2025 en Cobreloa. “El equipo completo hizo un excelente partido, estamos creando un buen plantel”, manifestó el atacante surgido en Wanderers.

Mesías y Jara, dos aspirantes a acompañar a Larrivey en Concepción

Tanto Ignacio Mesías como Aldrix Jara son dos candidatos que tiene Deportes Concepción para acompañar a Joaquín Larrivey, experimentado goleador del equipo. Eso sí, el tránsito de la pretemporada es fundamental para consolidar a los jugadores.

Joaquín Larrivey, el gran referente goleador que tiene el Conce. (Juan Carlos Moreau/Photosport).

“Estamos conviviendo bien y haciendo un buen grupo. Demostramos en este partido que estamos haciendo bien las cosas. Vamos generando una competencia interna y eso es lo principal, que haya buena convivencia. Se dan estos resultados porque hacemos bien las cosas”, aseguró Jara, quien también jugó en Deportes Limache.

El quilpueíno de 25 años añadió que “estoy feliz por eso. Son partidos competitivos, estamos buscando jugar la mayor cantidad de partidos. Tenemos un foco y estos partidos harán muy bien para lo que viene”, para dar a entender que las metas están clarísimas en el León de Collao.

Aldrix Jara sigue en muy buen nivel desde que pasó de Cobreloa a Deportes Concepción. (Pedro Tapia/Photosport).

Por lo pronto, Deportes Concepción debe ponerle broche de oro a su participación en la Serie Río de La Plata, donde tendrá un partido más este viernes 23 de enero frente al Montevideo City Torque a contar de las 22 horas, según el horario de Chile continental.

Deportes Concepción regresó a la élite del fútbol chileno y espera consolidarse en la máxima categoría sin riesgos de volver a la Primera B en un torneo donde debutará el 2 de febrero.

