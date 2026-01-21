Queda una semana para que inicie la Liga de Primera y es incierto el panorama del debut para algunos equipos. Precisamente, Deportes Concepción, quien desde Uruguay sufre por su gente afectada por los incendios.

El club recién ascendido envío un afectuoso mensaje de apoyo a todo el Biobío tras la tragedia que azotó a la zona. Si bien lo más importante son las personas que lo perdieron todo, el fútbol chileno también salió afectado por el hecho.

Es que con miras a la primera fecha de la Liga de Primera, el León de Collao tiene serias complicaciones que frenan la fiesta que tenía preparada. Eso, porque está programado para recibir a O’Higgins, el 1 de febrero al mediodía.

Concepción y el incierto debut

Deportes Concepción podría modificar el debut programado para el domingo 1 de febrero en el Ester Roa Rebolledo. Así lo reportaron desde Rancagua, donde O’Higgins prepara el duelo en que debía visitar a los lilas.

“O’Higgins evalúa invertir la localía ante Concepción (por los incendios). El Conce ya lo solicitó a la ANFP y al club celeste, y desde Rancagua hay disposición”, partió contando Nicolás Cortés, periodista de Radio Rancagua.

Eso sí, pese a que ambos equipos apoyan la medida para que el duelo inicial del Conce se juegue en el Codelco El Teniente, hay otra problemática. Es que no es lo mismo jugar en sector costero que en pleno Rancagua al mediodía.

“El partido está fijado a las 12:00 hrs y, por norma Sifup, en Rancagua debe jugarse después de las 18:00”, reportó la citada fuente. Ahora la ANFP tiene la última palabra para el esperado partido.