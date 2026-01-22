¿Correr, empujar pesas y lanzar balones en una misma competencia? Así de variado es Hyrox, la disciplina que ya es tendencia en Europa y Estados Unidos y que prepara su aterrizaje en Chile.

Método que, a diferencia de otros deportes, destaca por su formato estandarizado y un enfoque claro: está diseñado para que cualquier persona, sin importar su nivel, pueda completarlo.

Hyrox: el nuevo fenómeno del fitness

Desde los inicios de Hyrox, PUMA ha sido en su partner global, apostando por el potencial de esta disciplina cuando recién comenzaba a expandirse.

Hoy, con su crecimiento consolidado a nivel internacional, la marca junto a Carola Vergara, campeona de Hyrox São Paulo, busca dar a conocer en qué consiste esta actividad y cómo cualquier persona que se lo proponga puede comenzar a practicarla.

“Es una carrera de 8 kilómetros dividida en 8 etapas. Después de correr cada kilómetro, entras a la zona central (la RockZone) donde te espera un ejercicio funcional distinto: desde Ski Erg, empuje y arrastre de trineos, hasta burpees, remo, cargadas y lanzamientos de balón. Lo ideal es completarla en una hora, pero cada persona va a su ritmo”, explica Carola.

Hyrox

A diferencia de otras competencias como el OCR o las carreras con obstáculos tipo trail, este ejercicio se caracteriza por tener un formato, circuito y pruebas que son exactamente iguales en todos los países del mundo. Eso permite que atletas de distintas categorías puedan competir en igualdad de condiciones, con sus tiempos registrados oficialmente en rankings globales.

“Creo que por eso ha crecido tanto en países como Alemania y Estados Unidos. Es accesible, simple y no necesitas mucho equipamiento para entrenarlo. Además, cualquiera puede sumarse: una persona que recién comienza a entrenar puede estar al lado de un atleta élite. Es una tremenda motivación”, señala la deportista.

Impacto en la comunidad

Pero más allá del formato, Carola destaca algo que para PUMA también es clave: el impacto positivo que este entrenamiento puede tener en la comunidad. En un país como Chile, donde el sedentarismo aún es un desafío, competencias como esta ofrecen una forma concreta de activar a más personas sin barreras de entrada ni requisitos técnicos complejos.

Con el avance sostenido de Hyrox a nivel global, PUMA ya se prepara para acompañar esta expansión también desde el producto. La marca presentará muy pronto las PUMA x HYROX Deviate Nitro, una zapatilla diseñada para rendir en pruebas híbridas que combinan running y fuerza funcional.

PUMA x HYROX Deviate Nitro

Aunque aún no están disponibles en Chile, su llegada ya genera expectativa entre atletas y entrenadores. En definitiva, para quienes aún dudan en probar esta disciplina, Carola Vergara asegura que no hay nada que temer.

Destaca que el ambiente en los gimnasios es mucho más acogedor de lo que muchos creen, que lo importante no es el nivel físico, sino atreverse a comenzar con actitud y a su propio ritmo.