Universidad de Chile ha vivido una intensa pretemporada. Cuando el plantel parecía cerrado, ahora se confirma la salida de dos jugadores que no serían considerados por Francisco Meneghini.

El Romántico Viajero tiene la misión de volver a levantar el título nacional, el cual no gana desde el lejano 2017. Con Gustavo Álvarez estuvieron cerca, pero ahora con Paqui van sí o sí por la vuelta olímpica. Son uno de los grandes favoritos de la Liga de Primera 2026.

Los jugadores que salen de U. de Chile

En el actual mercado, Universidad de Chile optó por mantener la base del año anterior e intentó tocar el equipo lo menos posible. Entre las partidas, destacan la de Leandro Fernández, Rodrigo Contreras, Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra y Matías Sepúlveda.

Sobre los refuerzos, al CDA arribaron Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero. Pese a que se pensaba que el plantel estaba cerrado, todavía afinan algunos detalles sobre los integrantes del primer equipo 2026.

ver también U de Chile viaja a Perú: los citados azules para el debut en el amistoso contra Universitario

Antes de comenzar la pretemporada con el plantel principal, Meneghini realizó un entrenamiento con los juveniles y ahí decidió a quiénes consideraría para la presente campaña y a quienes no. De este último grupo, dos futbolistas saldrán a préstamo.

Se trata de Benjamín Aravena y Fernando Osorio Sanguinetti. Ambos categoría 2005, serán cedidos a Unión San Felipe según el sitio Primera B Chile. En el Valle del Aconcagua, serán dirigidos por Luis Landeros y tendrán la opción de sumar más minutos que en el Bulla.

Publicidad

Publicidad

En plantel de U. de Chile tiene dos nuevas bajas. Imagen: Photosport

Aravena, quien es extremo derecho, estuvo en la U en el 2025 y no tuvo minutos con Gustavo Álvarez. Osorio por su parte, juega como volante y en la temporada anterior estuvo a préstamo en Provincial Osorno. Ahora vuelve a salir cedido.