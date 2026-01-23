Sevilla será local ante Athletic Club por la fecha 21 de LaLiga, en un choque directo por escapar de la zona roja. El equipo donde militan Alexis Sánchez y Gabriel Suazo atraviesa un momento delicado con cuatro jornadas sin festejar, tres caídas y un empate.

Mientras que el cuadro vasco suma cuatro partidos sin victorias en el torneo, tiene tres puntos más que los andaluces y arriba con el envión anímico tras su reciente triunfo ante Atalanta por la Champions League.

¿Dónde ver al Sevilla vs. Athletic Club por LaLiga?

El enfrentamiento entre Sevilla vs. Athletic Club por la fecha 21 de la Liga de España se juega este sábado 24 de enero a partir de las 14:30 horas de Chile en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El duelo entre Blanquirrojos y Los Leones será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de DSports (610/1610) y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de DGO y por streaming mediante la plataforma Amazon Prime Video, exclusivo para suscriptores.

¿Juega Alexis Sánchez?

El Niño Maravilla vuelve a estar en la lista de lesionados en Sevilla. Justo cuando el cuadro andaluz más lo necesita para escapar del fondo de LaLiga, Alexis Sánchez quedó nuevamente fuera por problemas musculares que no remitieron tras el empate ante Elche.

La nota positiva es el regreso en plenitud de Gabriel Suazo, quien ya está al 100% y será alternativa para Matías Almeyda este fin de semana, en un duelo donde el triunfo es obligación.

