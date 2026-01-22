Comienza la temporada y el fútbol chileno tendrá a un nuevo Supercampeón. Este domingo 25 de enero se disputará la gran final de la Supercopa de Chile 2026, con el atractivo duelo entre Universidad Católica y Coquimbo Unido.

Los Cruzados llegan a este encuentro tras imponerse por un contundente 4-2 al campeón de la Copa Chile, Huachipato. Al frente estará Coquimbo Unido, monarca de la Primera División el año pasado, que este miércoles dejó en el camino a Deportes Limache luego de un vibrante 3-2.

Un partido que promete grandes emociones y que en RedGol comenzamos a palpitar con antelación gracias a la inteligencia artificial. En ese contexto, realizamos un ejercicio y consultamos a la IA por el resultado y el posible campeón del certamen. Revisa a continuación qué fue lo que respondió.

La predicción de la IA para U. Católica vs Coquimbo Unido por la Supercopa

ChatGPT fue la herramienta utilizada para este ejercicio, la que realizó un análisis detallado de ambos clubes protagonistas para jugársela por un ganador: Universidad Católica.

Tras evaluar el rendimiento reciente de ambos equipos, la IA entregó su veredicto y señaló lo siguiente: “Luego de analizar los antecedentes más relevantes, mi predicción para la final de la Supercopa de Chile 2026 entre Universidad Católica y Coquimbo Unido es una victoria de la UC por 2-1”.

Entre las razones que llevaron a la inteligencia artificial a inclinarse por un triunfo de los Cruzados, se destacan que: “Universidad Católica llega con mayor rodaje competitivo y una base consolidada tras su victoria ante Huachipato, mostrando solidez ofensiva y buen funcionamiento colectivo” y que: “Coquimbo Unido, si bien viene de una destacada campaña en Primera División, ha mostrado ciertas inconsistencias defensivas en partidos de alta exigencia”.

Finalmente, cerró indicando que: “En escenarios de final, con estadio neutral y alta carga emocional, el equipo con mayor jerarquía individual y colectiva suele marcar la diferencia, aspecto que considero favorable para Universidad Católica”.

¿Cuándo se juega la final de la Supercopa de Chile 2026?