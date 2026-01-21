Universidad de Chile quiere comenzar a cerrar su mercado de fichajes, luego de sumar cuatro potentes nombres como refuerzos para la temporada 2026 para el técnico Francisco Meneghini.

Pero dentro de este proceso, saben que todavía puede ocurrir la venta de un jugador, donde Lucas Assadi es el que más interés ha recibido de cuadros extranjeros.

En ese sentido, en la U confirman las propuestas que han llegado, además de consultas telefónicas, aunque dejan en claro que no han sido satisfactorias para el club y para el jugador.

Por lo mismo, la idea es poder renovarle, ante las nuevas ofertas que puedan caer, teniendo en cuenta que el talentoso volante termina contrato al final de la temporada y que, a mitad de esta, ya puede negociar como agente libre.

Lucas Assadi tuvo un tremendo desempeño en el amistoso contra Santiago Wanderers donde aportó con tres asistencias. Foto: U de Chile.

La U tiene en cuenta a Assadi para la temporada

Fue el gerente deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo, quien entregó detalles de la situación de Lucas Assadi con las ofertas desde el extranjero que han llegado.

“Si hay una salida de un jugador que no estaba planificada haremos esfuerzos por reemplazar. El trabajo de la secretaria técnica debe ser constante, puede existir una salida o una lesión, por lo que si hay una salida como la de Lucas, que es importante porque contamos con él, pero por su segundo semestre han llegado ofertas, llamadas, pero hasta ahora ninguna satisfactoria para ninguna de las partes”, explicó.

En ese sentido, apuesta a que se pueda mantener en el club con una importante renovación, pese a que hay ofertas que van incrementando.

“El club lo valora, el jugador tiene aspiraciones económicas y deportivas, para eso tienen que estar de acuerdo las partes. Si llega a salir buscaremos como reemplazar”, detalló.

