Unión Española remeció el mercado con el regreso de Emiliano Vecchio, quien desde el inicio le dio un toque distinto a su retorno: la firma del contrato que lo erigió como refuerzo se hizo en la playa, donde el talentoso volante ofensivo estaba acompañado de su pareja. Pero la vuelta puede haber sido exprés.

Esto porque en el cuadro de colonia ya piensan en la recisión de contrato de Vecchio a raíz de varias situaciones. Por ejemplo, el “10” no estuvo entre los convocados de Gonzalo Villagra a la Noche Canaria, donde San Luis de Quillota superó por 1-0 al elenco de colonia en el debut formal de Humberto Suazo como DT.

“No está en condiciones, desde mi punto de vista, para ser citado. Se ha tenido que ausentar de los entrenamientos por diversos motivos y no está en condiciones de participar aún”, explicó Villagra, el director técnico, en el estadio Lucio Fariña Fernández.

Con este panorama, Independencia Hispana, en la regencia del club se “está evaluando considerablemente rescindir el contrato de Emiliano Vecchio. Se debe a un conflicto interno con el gerente y ausencias a entrenamientos”. El citado medio reportó diferencias importantes con Sabino Aguad.

Mercado: Unión Española tiene listo a Piñeiro y decide sobre Vecchio

El mercado de la Unión Española podría tener a Vecchio entre los refuerzos y las salidas de manera inexplicable. Pero también está cerca de tener un retorno de un uruguayo que dejó gran recuerdo en el estadio Santa Laura: Rodrigo Piñeiro, quien pertenece a Vélez Sarsfield.

Desde el Fortín, el Loly Piñeiro estuvo cedido en Everton de Viña del Mar, pero no tuvo mucho éxito: jugó 23 partidos y anotó dos goles. Pero en la Furia Roja grabó su nombre con varias buenas actuaciones. 20 conquistas en 53 duelos disputados con el cuadro de la Plaza Chacabuco.

También regaló cinco asistencias y recibió 10 tarjetas amarillas. Registró 4 mil 221 minutos de acción. Juan Pablo Espinosa, de Independencia Hispana, informó que “Piñeiro tendría casi todo listo para sumarse al club hispano. Faltan detalles paraconcretar su llegada, el sueldo estaría acordado”, desclasificó. Un refuerzo top para afrontar la Primera B 2026.

Por lo pronto, Unión Española tiene pactados algunos amistosos después de la Noche Canaria: jugará ante Magallanes y frente a Unión La Calera antes del inicio de la competencia oficial de este año.

Así le fue a Unión Española en la tabla de la Liga de Primera 2025

Unión Española terminó la Liga de Primera 2025 como colista exclusivo y descendió a la Primera B.