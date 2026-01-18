Es tendencia:
Primera B

La extraña camiseta con que Julio Fierro debutó en el arco de Unión Española

El portero jugó su primer encuentro con los hispanos en un amistoso ante San Luis en Quillota.

Por Patricio Echagüe

Julio Fierro atajará en este 2026 en el arco de los hispanos.
Unión Española está preparando lo que será esta compleja temporada 2026. Tras un año lamentable los hispanos jugarán en la Primera B, donde buscarán renacer de las cenizas para volver a la máxima categoría de nuestro fútbol chileno lo más pronto posible.

De cara al inicio oficial de la competencia el cuadro dirigido por Gonzalo Villagra enfrentó la noche del pasado sábado en un partido amistoso a San Luis de Quillota en el Estadio Lucio Fariña.

Este compromiso se dio bajo la denominada Noche Canaria, donde los locales se impusieron por 1-0 en lo que también fue el debut de Humberto Suazo como entrenador. Sin embargo, hubo otro detalle que se robó las miradas de los hinchas presentes.

La camiseta con que Unión Española jugó ante San Luis

Previo al inicio del partido llamó mucho la atención la indumentaria con que Julio Fierro debutó en el arco hispano. Como el resto de sus compañeros jugó de blanco, el portero tuvo que usar un color distinto bajo los tres palos.

Lo extraño acá es que más allá de jugar de rojo, el formado en Colo Colo usó una camiseta de entrenamiento. Es más, fue la misma con que hizo los trabajos de precompetencia en el sintético quillotano.

Cabe recordar que para este 2026 los hispanos serán vestidos por la marca Marathon tras un fugas año de la mano de Reebok. Hasta el momento solo ha visto la luz la indumentaria de visitante color blanco y todavía se está a la espera de conocer la clásica roja.

