Orgullo: los cracks que metieron a Chile en el Top 10 del Mejor Jugador de América

El fútbol chileno puede sacar pecho. A lo largo del siglo XXI, varios jugadores nacionales han logrado colgarse en Top 10 del premio al Mejor Jugador de América. Ranking históricamente dominado por brasileños y argentinos, pero donde Chile también ha dejado una huella potente.

El punto más alto lo marcó Matías Fernández en 2006, cuando se quedó con el primer lugar del continente tras una temporada inolvidable con Colo Colo. Su talento, goles y asistencias lo llevaron a la cima de América.

Un año después, en 2007 apareció Jorge Valdivia, quien alcanzó el noveno puesto, confirmando que el fútbol chileno vivía un momento de crecimiento. Ese camino lo continuó con Humberto Suazo, que tuvo dos apariciones estelares: segundo en 2009 y quinto el 2006. Apareció otro jugador en 2008, donde Miguel Pinto logró entrar y posicionarse en el octavo puesto.

El año 2011 fue especialmente prolífico para Chile. Marcos González alcanzó el décimo lugar, mientras que Eduardo Vargas fue segundo tras su explosión futbolística. En esa misma temporada, Johnny Herrera también dijo presente con un octavo puesto. Estos tres juntos en la gran campaña de Copa Sudamericana de la Universidad de Chile donde lograron salir campeones.

Fútbol chileno en vigencia

Uno de los nombres que más se repite en el ranking es el de Charles Aránguiz, quien logró ubicarse cuarto en 2014, séptimo en 2015 y nuevamente décimo en 2025, demostrando su regularidad en el fútbol sudamericano.

La lista se completa con la irrupción reciente de Erick Pulgar, quien en 2025 alcanzó el quinto puesto, confirmando su peso internacional y su importancia en el mediocampo a nivel continental.

Este recorrido no solo habla de nombres propios, sino de una generación dorada ampliada en el tiempo, capaz de competir y destacar frente a los mejores jugadores de Sudamérica.