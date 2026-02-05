Zacarías López hace arder las redes sociales en el norte de Chile. El arquero, formado en San Marcos Arica, tiene todo acordado para convertirse en el nuevo arquero de Deportes Iquique, el tradicional rival.

No solamente eso. El portero, que se identificó mucho con Deportes La Serena, hace algún tiempo le dio una entrevista a Only Granates en donde señalaba que no jugaría en dos equipos: Coquimbo e… Iquique.

“En Coquimbo no jugaría. No hay chance. Ni en Coquimbo ni en Iquique“, manifestaba en aquella ocasión el futbolista que se tendrá que tragar esas palabras.

Este traspaso se da luego de que en Huachipato no encontrara lugar para jugar, pues está muy tapado por el titular Rodrigo Odriozola.

Zacarías López pasaría a Deportes Iquique

“Nunca escupas al cielo”

Los hinchas del Dragón obviamente no dejaron pasar ese momento ahora que López está cerca de arribar al Tierra de Campeones y se desahogaron.

“Nunca escupas al cielo”, “nuestro arquero es Daniel Castillo que es de verdad”, “con plata baila el mono” y “chao nomás” fueron algunas de las reacciones de los iquiqueños.

También apuntaron al presidente, Cesare Rossi, por haber tenido esta idea tan magnífica como señaló en alguna ocasión Don Francisco en Sábado Gigante.

El fichaje se debería oficializar en las próximas horas y Zacarías seguramente tendrá que dar explicaciones en su arribo por esas palabras que se viralizaron en las últimas horas.

