El mercado de fichajes sigue moviéndose y ahora uno de los más solicitados tiene nombre y apellido: Ignacio Saavedra. El volante de 26 años ha destacado en el fútbol ruso y ha sido convocado en la selección chilena. Por lo que ha despertado el interés de varios clubes.

Es así como tras la salida de Esteban Pavez, el nombre del tetracampeón con Universidad Católica asomó en Colo Colo. Sin embargo, el jugador rechazó la propuesta y finalmente fue Álvaro Madrid el jugador que llegó al Monumental.

“¿Es una broma? Nacho siempre conversa con gente de Universidad Católica, cuando le toque volver a Chile, será para defender los colores que ama”, recalcó el entorno del jugador a Punto Cruzado. Por lo que se descartó una regreso al menos al Cacique.

La nueva oferta sobre Ignacio Saavedra

Así las cosas el volante nacional ha seguido realizando la pretemporada en el Sochi. Lo que ha estado marcada por la salida del DT Robert Moreno por utilizar Chatgpt para encontrar la formación ideal.

Nacho Saavedra recalcó que en Chile solo jugará por la Universidad Católica (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Ante esto, ahora fue el cuadro del Zhejiang que vino en busca del formado en la UC. Según reportó Bombardir, el elenco chino estaba dispuesto a pagar la cláusula de salida de 1,5 millones de dólares.

Sin embargo, la negociación no llegó a buen puerto ya que al momento de contactarse con el jugador este se negó a una posible salida. Por lo que su objetivo es mantenerse en el Sochi y así seguir peleando por un puesto en la Roja. Lo que podría ser clave el retorno de la liga rusa a las competiciones UEFA.