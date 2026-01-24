O’Higgins tuvo una gran 2025 en el Campeonato Nacional, donde el cuadro rancagüino logró la clasificación a la Fase 2 de Copa Libertadores. Y, pensando en ello, el Capo de Provincia comenzó a reforzarse y tendría todo listo para fichar a figura argentina.

Según revela el experto de fichajes Uriel Lugt, Thiago Vecino, un nombre que sonó fuerte en la U, está a un paso que llegar a Rancagua. “Las negociaciones están muy avanzadas para que llegue libre y firme su contrato por un año. Rescindiría su vínculo con Vélez”.

La carrera de Thiago Vecino

El delantero de 26 años comenzó su carrera en Nacional de Uruguay el 2019, tras esto pasó por Liverpool y Unión Santa Fe de la misma liga. El 2024 llegó a Argentina donde se sumó a Vélez Sarsfield, para luego pasar a préstamo a Huachipato de la liga chilena.

El 2025 sumó su primera experiencia en Europa donde jugó en el Nizhniy Novgorod de la liga rusa, regresando ese mismo año a Vélez. Con Nacional levantó 5 títulos incluidos el Campeonato Uruguayo, mientras que con Liverpool logró 5 copas, entre ella la Supercopa uruguaya.

Con Vélez se tituló campeón de la Liga profesional el 2024. También fue campeón de Copa Libertadores Sub-20 con Nacional el 2018.

Thiago Vecino

El 2026 de O’Higgins

El equipo se inscribió en la nueva edición de Copa Libertadores luego de terminar en el tercer lugar de la tabla de posiciones, por lo que deberá enfrentarse a Bahía de Brasil el próximo 18 de febrero para lograr el ingreso a la Fase 1 del torneo internacional.

Pensando en eso, el equipo de Rancagua cerró las renovaciones de Alan Robledo, Luis Pavez, Bryan Martín Rabello, Juan Leiva, Felipe Ogaz y Omar Carabalí.

Y sumó entre sus refuerzos a Jorge Peña, Miguel Brizuela, Bastián Yáñez, Leandro Díaz y Benjamín Rojas.

