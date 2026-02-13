Juan Cristóbal Guarello estuvo en una polémica en los últimos días al contestarle al periodista argentino Gustav Salvestrini sobre la grandeza de Iván Zamorano. El trasandino decía que nadie conocía a Bam Bam… ni a Guarello.

Sin embargo, como corren los tiempos actuales todo pareció ser un show porque ambos comunicadores se encontraron en un programa para Picado TV para dialogar de fútbol.

Ahí el argentino le preguntó al hombre de La Hora de King King qué equipo era más grande en Chile, si Colo Colo o U de Chile, y Guarello contestó sin dudar: “Colo Colo”.

De hecho, Salvestrini le dijo que es “el Boca de Chile” y Guarello asintió, describiendo luego a los azules “Sí, pues la U es un equipo que en un momento representaba la clase media ilustrada de Chile, la Universidad de Chile. Lamentablemente se desvinculó de la universidad y es ha traído una redefinición”.

Guarello dice que Colo Colo es más grande que la U de Chile

También dijo que “Universidad Católica sigue siendo el equipo de la clase alta, claramente”.

¿Boca o River más grande para Guarello?

La cosa se puso picante cuando le consultaron al comunicador nacional su opinión sobre la grandeza de Boca y River. Eligió al elenco Millonario.

Publicidad

Publicidad

“En este momento, institucionalmente River es más grande. Sin duda. Es más sólido”, comentó Guarello.

“Se nota que no entendés nada”, le dijo su colega argentino que es un reconocido fanático de Boca Juniors.

“Lo de Boca en los últimos años ha sido una cosa muy extraña. Los jugadores y técnicos que llegan, la incapacidad de tener un proceso”, señaló King Kong.

Publicidad