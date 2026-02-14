Universidad de Chile sigue sin despegar en este 2026 de la mano de Francisco Meneghini. Los azules ahora empataron ante Palestino en un partido que, a pesar de su polémico final por el gol anulado a Charles Aránguiz, tuvo otra vez a un equipo bastante opaco.

Pese a las expectativas en torno a los dirigidos por Paqui, este todavía no sabe de triunfos en este año, algo que ya está impacientando a varios hinchas.

Al respecto habló Eduardo Vargas, quien tras el compromiso en el Municipal de La Cisterna se lamentó por los últimos resultados y dejó en claro cual es la gran falla del equipo en este inicio de temporada con el nuevo DT.

“No está queriendo entrar la pelota”

El bicampeón de América partió diciendo que “hay tristeza. Tenemos actitud. Todos sentimos la camiseta y nos matamos por el compañero”.

“La verdad es que no está queriendo entrar la pelota. Tuvimos ocasiones, fuimos dominadores del compromiso. Hay que seguir trabajando, corrigiendo errores”, agrego.

Eduardo Vargas jugó hasta los 70′ en el 0-0 entre Palestino y Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Para cerrar, Turboman descartó algún tipo de distanciamiento con la idea que busca impregnar Paqui en el equipo. “Nos estamos sintiendo bien. Esperamos seguir mejorando en el día a día”, concluyó.

Con esta igualdad los universitarios siguen sin despegar en esta Liga de Primera 2026. Luego de tres fechas jugadas apenas suman dos unidades marcha en el puesto 12° de la tabla.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo duelo del bulla será ante Deportes Limache el domingo 22 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 4 de la Liga de Primera 2026.