Gracias al acuerdo que la ANFP firmó con la cadena TNT Sports, a finales del 2025, se confirmó que la temporada 2026 tendrá más partidos por jugarse, entre Liga de Primera, Copa Chile y su nuevo invento, la Copa de La Liga.

De acuerdo a los cálculos desde Quilín, a partir de este año, los equipos de la máxima categoría pasarán de disputar 30 a 42 encuentros como mínimo por campaña, es decir, cerca de 600 juegos al año, lo que aumenta exponencialmente lo que se disputó en 2025.

Fue tan poco lo que se jugó en el fútbol chileno el año anterior, que según un estudio estadístico que realizó el diario La Tercera, fue la segunda competición en Sudamérica que menos partidos disputó. Muy lejos de las potencias y sólo superado por una de las ligas más pobres del continente.

Fútbol Chileno, de los que menos jugó en Sudamérica

Sólo la pasada campaña, con Liga de Primera y Copa Chile, más la Supercopa a partido único, se disputaron un total de 240 cotejos, misma cantidad que disputó la competencia de Primera División de Bolivia, que tiene igual número de equipos (16).

El fútbol chileno sólo supera en este estudio a Venezuela, que en 2025 con 14 clubes en la máxima categoría, apenas jugó 233 lances. Si entramos en comparaciones, la Liga 1 de Perú disputó 329 duelos el año anterior. En Uruguay, 300 en tres torneos cortos.

Para sorpresa de todos, la competencia sudamericana que más encuentros disputó el pasado calendario fue Argentina con 510 compromisos, aunque su liga tiene 30 equipos. Le sigue Colombia con 452 en dos torneos cortos, y cierra el podio Brasil con 380. Una locura.

¿Cuántos partidos jugarán los equipos chilenos?

Si nos basamos en los 16 cuadros de la Liga de Primera, jugarán cada uno como mínimo 42 duelos, es decir 30 de la competencia, seis de fase de grupos en Copa Chile, y otros seis en Copa de la Liga. Esto sin contar torneos internacionales.

Si un equipo llega a las finales de los certámenes coperos, alcanzará la friolera de 52 partidos en una temporada.

