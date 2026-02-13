Pese a que hoy inicia la fecha 3 de la Liga de Primera, siguen las repercusiones por duelo de la semana pasada. Ahí, los dardos apuntan contra Colo Colo y controvertido tanto que les dio el triunfo.

El Cacique venció sobre el final 2-0 a Everton, en el Estadio Monumental. Ahí, en los descuentos un gol de Yastin Cuevas salvó a los albos, donde un choque de Joaquín Sosa con el meta Ignacio González sigue pegando fuerte en los ruleteros.

Precisamente, el defensor Ramiro González tomó la palabra en Viña del Mar y pese a sus años en Macul, le cayó al elenco de Fernando Ortiz. El hombre Oro y Cielo aprovechó la conferencia de prensa para alegar por la polémica jugada.

El duro reclamo contra el triunfo de Colo Colo

Ramiro González, defensor de Everton de Viña del Mar, cargó contra Colo Colo por la jugada del gol albo donde Ignacio González fue derribado por Joaquín Sosa. Sin temblarle la mano, dijo que fueron perjudicados por el arbitraje de Juan Lara.

El polémico tanto en Macul /Photosport

“Hubo un foul a Nacho (González) que obviamente afecta enormemente el resultado. Tratamos de enfocarnos en lo nuestro, de no hablar del arbitraje. Sabemos que fuimos perjudicados y esperamos que no suceda más”, partió diciendo.

Publicidad

Publicidad

Pero no se quedó ahí. El ex albo siguió repasando al juez y su ex equipo por el cobro, diciendo que “por un detalle de pelota parada, que es lo que venimos sufriendo, terminamos quedándonos con las manos vacías”.

González en el pasado duelo en Macul.

“Creo que el equipo en líneas generales estuvo bien, defensivamente fuimos sólidos. Aguantamos gran parte del partido y después lógicamente el partido se abrió”, cerró.

Publicidad