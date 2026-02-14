Este martes 17 de febrero se estrena oficialmente la participación de los equipos chilenos en la fase previa 2 de la Copa Libertadores, donde el primero en jugar será Huachipato, quien visitará en la ciudad venezolana de Valencia al Carabobo.

Al día siguiente, el miércoles 18 será el turno del primer partido continental del año en suelo nacional, cuando O’Higgins reciba al Bahía de Brasil. Para estos y el resto de los juegos de esta ronda, la Conmebol designó a los jueces de estos encuentros.

Lo llamativo es que para el estreno de los acereros en Copa Libertadores, se designó a un polémico árbitro colombiano, quien se hizo viral por un grosero error en la edición 2025 del torneo, donde en el juego de Flamengo con Estudiantes de La Plata expulsó a un jugador por una acción que no existió.

El polémico árbitro que dirigirá a Huachipato en Copa Libertadores

La referencia es para Andrés Rojas, de 41 años, a quien la Conmebol borró del certamen por amonestar de forma errónea al ecuatoriano Gonzalo Plata en el lance entre el “Mengão” y el “Pincharrata” en el Maracaná. Tras el fallo, lo sacaron del Mundial Sub 20 en nuestro país.

Con ese potente antecedente, el colombiano dirigirá a Huachipato en el debut en Copa Libertadores, donde le acompañarán sus compatriotas Richard Ortiz, Roberto Padilla y Jairo Mayorga como asistentes; mientras que en el VAR estarán David Rodríguez y Luis Picón, de la misma nacionalidad.

¿Quién arbitrará el debut de O’Higgins?

Por su parte, en el duelo ante Bahía que se jugará en el Estadio El Teniente de Rancagua, se designó al uruguayo Alberto Feres como central, lo secundarán Andrés Nievas, Matías Muniz y José Burgos, además de Christian Ferreyra y Santiago Fernández a cargo de la tecnología.

¿Habrá jueces chilenos?

La respuesta es sí. Fernando Véjar arbitrará el duelo entre Barcelona y Argentinos Juniors, el miércoles 18 de febrero en Guayaquil. Lo acompañarán Carlos Poblete y Wladimir Muñoz de asistentes; Diego Flores como cuarto, más Nicolás Millas y Alejandro Molina en el VAR.

