Más de 169 mil visualizaciones: Árbitro protagoniza grave error y ahora peligra en el Mundial en Chile

Comenzó la cuenta regresiva para el Mundial Sub 20 que se disputará en Chile. El torneo contará con la Roja junto a las mejores selecciones del planeta en busca del título de la categoría.

Sin embargo, la competencia que se disputará en el país podría sufrir un importante cambio en la terna arbitral. Esto debido a que el juez Andrés Rojas pende de un hilo y podría ser sacado del torneo.

¿El motivo? El último partido que realizó en Copa Libertadores. El juez, que arbitró a la U en el mismo torneo, fue el encargado ahora del Flamengo versus Estudiante de La Plata. El triunfo fue para los locales en el Estadio Maracaná por 2-1. Pero su cometido no pasó desapercibido por la expulsión de Gonzalo Plata por doble amarilla.

Decisión que fue cuestionada por el elenco de Erick Pulgar y que posteriormente trajo coletazos. Es que en Conmebol asumieron el error del árbitro y hasta publicaron un video del VAR donde rectificaron el error del pito central.

El registro solo en la cuenta de Sportcenter acumula 169 mil visualizaciones. Mientras que en el canal oficial de la Copa Libertadores el número supera las 51 mil visitas.

Un árbitro menos en el Mundial

El tema es que dicho error le costará caro al juez Andrés Rojas. Así lo indicaron medios de Colombia y Brasil donde aseguraron que la propia Conmebol pidió la exclusión del juez del Mundial Sub 20 en Chile.

Lo que sería formado en los próximos días ya que el torneo empieza este 27 de septiembre. Incluso se detalla que no volverá a dirigir en Copa Libertadores ni en Sudamericana por lo que resta del 2025.

Ante esta medida, se podría abrir una pequeña ventana para que un árbitro chileno se sume al torneo. Cabe consignar que en la lista entregada, ninguno de los jueces nacionales fueron incluidos en el Mundial.

