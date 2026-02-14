Lucas Cepeda finalmente dio el esperado salto internacional y la ex figura de Colo Colo llegó a LaLiga para sumarse al Elche, cuadro que se encuentra en una zona complicada en la tabla. A pesar de eso, el jugador nacional ha podido dejar destellos de su calidad en los tres partidos que ha disputado y, ante eso, un ex franjiverde lanza un potente análisis.

El jugador de la Roja se enfrentó al Barcelona en su debut en la Liga y luego con el Real Sociedad sumando dos derrotas. Mientras que en el encuentro contra el Osasuna terminó sin goles. A pesar de eso, el chileno protagonizó importantes momentos dentro del campo de juego, incluido un tiro al arco que acabó atajando el portero.

Ex Elche alaba a Lucas Cepeda

Enzo Roco, campeón chileno de la Copa América Bicentenario y con gran trayectoria en el extranjero, jugó en el Elche en dos oportunidades. Durante el 2014 en calidad de préstamo donde estuvo una temporada y después en 2021 donde se mantuvo hasta el 2023.

Enzo Roco tuvo dos pasos por el club español. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Tras el duelo de Palestino contra U de Chile, el jugador fue consultado sobre el presente de Cepeda en su ex equipo. “Es un equipo al que le tengo mucho cariño, pasaron cosas muy lindas ahí y lo pude ver”, comentó de entrada.

Para luego lanzar un positivo análisis de lo que cree que será el paso del jugador por LaLiga. “Lo vi muy bien, lo vi muy activo, tuvo sus oportunidades y de ahí en más con la forma que juega en el Elche le va a ir super bien”.

