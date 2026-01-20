La Liga de Primera vuelve la próxima semana al fútbol chileno y los equipos mueven sus grúas para abrochar a sus últimos refuerzos. Es ahí donde asoma el nombre de Iván Morales.

El delantero nacido en Colo Colo dio una vuelta larga en el extranjero y tras discreto paso por Cruz Azul de México, en Sarmiento de Argentina tampoco logró despegar. Por eso busca club en Chile.

Es ahí donde aparece O’Higgins de Rancagua, elenco que disputará la Copa Libertadores este año y que busca con urgencia un “9”. Si bien suena el uruguayo Thiago Vecino, el nombre del ex albo también apareció en carpeta.

La razón que favorece el fichaje de Iván Morales

Iván Morales es el tapado en la carpeta de O’Higgins de Rancagua como la nueva opción para fichar de “9”. Según revelaron en Radio Rancagua, el ex Colo Colo puede ser jugador celeste.

Iván Morales en su paso por Sarmiento.

“Hay una información que habla de un sondeo y acercamiento previo con Iván Morales, el ex delantero de Colo Colo, con última temporada en Sarmiento”, reveló la citada fuente. Y no es un despropósito la movida, debido al panorama celeste.

Lo anterior, porque el elenco de Lucas Bovaglio tiene cinco extranjeros en el plantel. Y ante la opción de fichar a un delantero chileno (y no foráneo como el plan inicial), podrían jugar todos juntos en el XI estelar.

Ahora habrá que esperar la última palabra desde Rancagua. La nueva dirigencia encabezada por Matías Ahumada resta por cerrar al reemplazante de Maxi Romero para cerrar el plantel. Bastián Yáñez y Benjamín Schamine fueron los recientes fichajes que ya entrenan en el club.