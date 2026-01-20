Universidad de Chile tuvo dos partidos amistosos esta jornada en el Centro Deportivo Azul, donde enfrentó a Santiago Wanderers en una gran opción para el nuevo técnico Francisco Meneghini.

Porque si bien en el primer encuentro, que fue victoria por 3-1 con un doblete de Octavio Rivero y otro tanto de Felipe Salomoni, utilizó la misma alineación pensada ante Racing, el segundo partido tendría una sorpresa.

Esto, porque se pudo ver a los jugadores juveniles que se están partiendo como dijo Correa en Colo Colo, de manera de poder tener una oportunidad en el primer equipo.

En ese sentido, las miradas estuvieron puestas en Diego Vargas, el juvenil que la U potencia para el puesto que dejó Matías Sepúlveda, aunque deberá competir con Felipe Salomoni.

Diego Vargas y Felipe Salomoni, dos que pelean el puesto por la banda izquierda en la U. Foto: U de Chile.

Los juveniles de la U que se juegan sus chances

Según confirmó el medio Emisora Bullanguera, el segundo equipo de la U tuvo varias sorpresas en el amistoso contra Santiago Wanderers, con varios juveniles jugándose sus cartas.

Uno de ellos fue Diego Vargas, quien se pone como una ficha clave para sumar los minutos Sub 20, además como una pieza clave para cerrar el libro de refuerzos y apostar pon uno de casa.

Algo que también se pudo ver en la defensa, con el regreso del venezolano Bianneider Tamayo, quien viene de un préstamo en Unión Española, y que también se mostró en la cancha.

Según el citado medio, la U formó con Ignacio Sáez en el arco; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Diego Vargas en la defensa; Elías Rojas, Israel Poblete, Agustín Arce en los volantes; Ignacio Vásquez, Matías Riquelme, Maximiliano Guerrero en delantera.

Revisa el compacto: