Universidad de Chile disputó su primer amistoso de la pretemporada 2026, con el técnico Francisco Meneghini al mando del equipo, esta mañana en el Centro Deportivo Azul.

Los azules recibieron en casa a Santiago Wanderers, donde hubo dos partidos, en el primero que jugaron los titulares con triunfo 3-1 contra el plantel de Valparaíso, mientras que en el segundo fue empate sin goles.

En ese sentido, destacaron varios estrenos con la camiseta de la U, como el de Octavio Rivero, quien se inscribió con un doblete en su primer duelo con los azules.

Por lo mismo, se pudo conocer que la U presentó la misma formación que tenía preparada para chocar el fin de semana pasado ante Racing, que fue suspendido por los lamentables incendios en Concepción.

Eduardo Vargas fue titular en el amistoso de la U vs Wanderers. Foto: U de Chile.

Los tres refuerzos que se estrenaron en la U

Según el sitio Bolavip Chile, Universidad de Chile no movió la pizarra con lo que tenía planteado Paqui Meneghini, en el triunfo ante Santiago Wanderers disputado en el CDA.

En ese sentido, Cristophet Toselli estuvo en la portería, en desmedro del lesionado Gabriel Castellón, en algo que se repetirá en los próximos compromisos.

De los refurerzos se estrenó Lucas Romero en los volantes, además de Eduardo Vargas en una línea mas de mediocampista, dejando arriba a Rivero que fue la figura.

Por su parte, Juan Martín Lucero no sumó minutos en ninguno de los dos amistosos en el CDA, por lo que se espera que debute este sábado ante Universitario en Perú.

Según el citado medio la formación de la U fue con Cristopher Toselli; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Lucas Romero, Charles Aránguiz; Javier Altamirano, Lucas Assadi, Eduardo Vargas; Octavio Rivero.