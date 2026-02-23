Es tendencia:
Fútbol chileno

¿Qué dirá Reinaldo Sánchez? Defensa de Wanderers parte tras cuatro años y “cruza la vereda” en la región

Los caturros perdieron a un experimentado juagdor que antes había sido campeón en Everton.

Por Nelson Martinez

Wanderers arrancó con derrota en la B.
© MANUEL LEMA/ATONCHILEWanderers arrancó con derrota en la B.

Una de las polémicas de la semana corrió por parte de Reinaldo Sánchez, el dueño de Santiago Wanderers. Es que tras el fichaje de Óscar Opazo en Everton, el mandamás caturro le dio con todo.

“¿Para qué queremos viejos nosotros? Me da igual, Yo voy a jugar con los jóvenes… Ya tienen puros viejos en el fútbol chileno, como el Vidal y todas esas cagás que ya no sirven para para nada”, dijo Don Choco a Bolavip Chile.

Y mientras los verdes cayeron 2-0 como local en su debut por Primera B, ante Recoleta, un experimentado del plantel dejó el club y tiene nuevo equipo. Recordado por ser campeón en Everton y jugar por cuatro años en el puerto, Marcos Velásquez dijo adiós.

Así presentaron al ex Wanderers

Marcos Velásquez, quien en 2022 llegó a Santiago Wanderers, dejó el club y parte a la Segunda División Profesional. Ahí, jugará en el Concón National, elenco de la misma región de Valparaíso.

“Concón National anuncia la incorporación de Marcos Velásquez, defensa central de destacada trayectoria en el fútbol chileno. Con pasos por Everton y Santiago Wanderers, Marcos se suma a nuestro plantel“, informó el elenco que dirige Orlando Gutiérrez.

En el equipo de la región de Valparaíso apuntan a pelear el ascenso a Primera B. Por ello, apelan al “Chano” y su fichaje “para aportar experiencia, liderazgo y solidez a la última línea”.

Junto a él fueron anunciados también las renovaciones de Marcelo Salcedo, Bruno Álvarez, Kevin Araya, Cristián Vega, Rodrigo Gattas y Franco Ragusa. Concón National debutará en marzo en el torneo de la tercera categoría del fútbol chileno.

