El chileno que hace historia en el clásico de Honduras: "Me gustan los desafíos y arriesgar"

Marcos Velázquez se llenó de gloria el último fin de semana, al anotar con un voleo impresionante el gol del triunfo de Vida sobre Victoria en la Primera División del fútbol de Honduras, el exótico destino que eligió para continuar su carrera.

El emblemático ex jugador de Everton reconoce que el hito se convirtió en "una alegría inmensa. Estaban mi mujer y mis dos hijas en el estadio, y se ratificó lo que venía haciendo con un gol en los últimos minutos, para llevarnos el clásico".

En diálogo con RedGol, el defensor explica por qué pasó de Rangers en Primera B a la serie de honor del fútbol catracho. "Preferí Honduras para dar un salto en lo profesional y jugar en el extranjero. Es muy importante venir a Centroamérica, una liga muy competitiva, donde se puede clasificar a Concachampions y tener otra vitrina".

En ese sentido, cree ir por buen camino: "Preferí este desafío, me gustan los desafíos, me gusta arriesgar así que estamos en un club muy importante y me siento muy a gusto. Sé que don Hernán Clavito Godoy dejó una gran imagen de los chilenos en los años 70. Jugaba en otro grande, el Motagua. Y yo también quiero dejar bien parado el nombre del país".

Velázquez asegura que no ha sentido "mucha diferencia" al llegar a Centroamérica. "Acá el jugador es muy fuerte, muy rápido y potente. Es un fútbol muy vertical, de ataque directo. Me he adaptado al clima, especialmente a la humedad, y a la liga", valora.

Y así como celebró en la cancha, también espera hacerlo fuera del campo de juego. Su querio Everton visitará hoy a Monagas, para abrochar el boleto a la tercera fase previa de la Copa Libertadores, luego de ganar en la ida por 3-0.

"Siempre estoy pendiente de Everton, viendo los partidos del torneo chileno. También vi el partido de local con Monagas y sólo queda esperar que puedan cerrar bien la llave y pasen a la siguiente fase. Se lo merecen, han crecido desde lo institucional y seguir en la Copa Libertadores será muy importante para los jugadores jóvenes y su proyección", sentencia.

En la despedida, aprovecha de saludar a los fieles fanáticos ruleteros que lo han seguido hasta Honduras. "Por supuesto, un saludo para los hinchas de Everton, que no me puedo olvidar ellos, que me escriben siempre en las redes sociales", completa.