Séptimo minuto de descuento de un partido que Colo Colo ya parecía tener en el bolsillo ante Everton. Hasta que Sebastián Vegas le comete un penal a Sebastián Sosa según el árbitro Felipe González.

La falta desata los reclamos de los albos. El delantero Oro y Cielo toma el balón, le pega fuerte a la izquierda de Fernando de Paul, que alcanza a rozar la pelota, pero no lo suficiente para evitar el gol y el empate agónico.

Para los ruleteros fue un desahogo cargado de alegría, por lo épico del empate y porque durante el desarrollo del partido no habían gozado de grandes chances de conseguir la paridad.

El balón irá a una subasta

Después del gol, vino el pitazo final, lo que desató mucho movimiento en la cancha: los jugadores albos se fueron encima del referí, mientras los ruleteros celebraban con su hinchada.

En medio de todos ellos, uno de los utileros viñamarinos, ajeno al barullo reinante, fue a recoger el balón del empate y cuidadosamente lo llevó al camarín…

Ese mediático balón hoy está siendo subastado por Everton de Viña del Mar junto con la jineta de Álvaro Madrid y las camisetas del propio capitán, Hugo Magallanes, Benjamín Berríos, Alan Medina, el goleador Sebastián Sosa y el portero Ignacio González, todas usadas en el mencionado partido.

Lo hace a través de la plataforma The Dream Auctions, famosa por rematar remeras icónicas, como la que le regaló Diego Maradona a Héctor “Ligua” Puebla o la de Leonel Herrera en la final de la Copa Libertadores.

Los detalles de la subasta están disponibles en las plataformas oficiales de Everton de Viña del Mar y en las de The Dream Auctions. La puja finaliza el viernes 15 de agosto a las 23:59.

